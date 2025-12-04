balonmano | Mundial
España se enfrenta a su última oportunidad
Las de Ambros Martín se enfrentan a Islandia
REDACCIÓN
Vigo
La selección española femenina de balonmano intentará apurar este jueves sus complicadas opciones de clasificarse para los cuartos de final del Mundial que se está disputando en Alemania y Países Bajos con una obligada victoria (20.30 horas/Teledeporte) ante Islandia.
Las ‘Guerreras’ se han complicado su supervivencia en el campeonato después de empezar la Ronda Principal con una inoportuna derrota ante Serbia por 31-29, después de un partido donde llegó a dominar por seis goles al inicio de la segunda mitad y en el que se vino abajo en el tramo final.
Este revés, el segundo en el torneo tras el sufrido en la fase de grupos ante las Islas Feroe, obliga a ganar los dos partidos y esperar otros resultados.
