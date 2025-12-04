España se enfrenta a su última oportunidad

La selección española femenina de balonmano intentará apurar este jueves sus complicadas opciones de clasificarse para los cuartos de final del Mundial que se está disputando en Alemania y Países Bajos con una obligada victoria (20.30 horas/Teledeporte) ante Islandia.

Las ‘Guerreras’ se han complicado su supervivencia en el campeonato después de empezar la Ronda Principal con una inoportuna derrota ante Serbia por 31-29, después de un partido donde llegó a dominar por seis goles al inicio de la segunda mitad y en el que se vino abajo en el tramo final.

Este revés, el segundo en el torneo tras el sufrido en la fase de grupos ante las Islas Feroe, obliga a ganar los dos partidos y esperar otros resultados.