África Sempere vuelve al Mecalia Guardés para cubrir la baja de Cristina Cifuentes por lesión

La solución estaba en casa, o a las puertas de casa. El Mecalia Guardés encontró la mejor solución posible para la baja de larga duración de Cristina Cifuentes. África Sempere volverá de su retiro para ofrecer una alternativa en el pivote.

Tras finalizar su carrera deportiva profesional a finales de la temporada pasada, la alicantina, que se había quedado a vivir en A Guarda, regresa a la que fue su casa durante ocho temporadas para cubrir una baja que supone un duro golpe para la plantilla del club.

Hace días el conjunto de A Sangriña confirmó la grave lesión en el tobillo izquierdo de Cristina Cifuentes, una rotura de ligamentos con afectación a otros elementos de la articulación por la que la pucelana deberá pasar por quirófano en las próximas semanas.

A falta de más detalles la lesión implica un período de recuperación de seis meses, lo que alejará a la pivote de las pistas para todo lo que resta de la actual temporada. Una noticia que no solo implica la salida de una jugadora vital para la configuración de la plantilla de Ana Seabra, sino que además deja a María Palomo como único efectivo disponible en la misma demarcación.

Por suerte, el club ha encontrado una solución muy cerca de casa. La también pivote África Sempere volverá al que fue su hogar durante ocho temporadas para reforzar al equipo en un momento crucial, con la lucha por el liderato de la Liga Guerreras Iberdrola todavía abierta y las esperanzas también elevadas por su desempeño en la EHF European Cup.

Así, la alicantina de 32 años, que había anunciado su retirada del balonmano profesional al término del pasado curso, volverá de su retiro para seguir aportando en un proyecto que conoce a la perfección y del que no llegó a desvincularse por completo en estos meses, en los que continuó residiendo en A Guarda y siguiendo de cerca los resultados del equipo.

Sempere, histórica del Mecalia, sumará desde ahora la que supondrá su novena temporada en total en el conjunto. Llegó a la villa miñota en 2016 para convertirse en una de las jugadoras más destacadas de una plantilla que levantó aquel año su único titulo liguero, y siguió cosechando éxitos hasta que decidió volver a su casa en Elche en el año 2021.

Tras un curso en tierras alicantinas, África sacó del armario la camiseta rojiblanca en 2022 para vestirla durante tres temporadas más, en las que protagonizó otros hitos de la mano del Guardés, como el subcampeonato de la EHF European Cup de 2023 o el liderato de la liga regular conseguido por el equipo el año pasado.

La alicantina se incorporará en los próximos días a los entrenamientos con la plantilla. Ana Seabra espera contar con ella para los dos encuentros que cerrarán el año, el miércoles 17 de diciembre en Elda y el sábado 20 en A Sangriña ante el Balonmano Morvedre.