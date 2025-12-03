Polideportivo
La Xunta será acusación popular en casos de violencia
Europa Press
El Parlamento de Galicia ha aprobado la modificación de la Ley del Deporte de 2012, unos cambios que permitirán que la Xunta ejerza la acción popular en procesos judiciales por violencia. Todo ello después de que en febrero falleciese el hombre de 68 años que estuvo dos meses ingresado en la UCI tras sufrir una agresión durante un partido de balonmano cadete femenino entre el Sanxenxo y el Rasoeiro disputado en Vilalonga en diciembre de 2024.
Además, elevará la exigencia de las normas de buen gobierno de las federaciones y limitará los mandatos en estas, pero, después del debate del proyecto en ponencia y tras los acuerdos alcanzados entre PP y BNG, a un tiempo que podrá alcanzar un máximo de 20 años.
La norma establece plazos para las infracciones y la prescripción de las sanciones: 3 años, 2 años y 6 meses para la prescripción de infracciones muy graves, graves y leves; y 3 años, 2 años y 1 año para la prescripción de sanciones muy graves, graves y leves.
La proposición ha salido adelante con el voto a favor de PP y el diputado de Democracia Ourensana. BNG y PSdeG han optado por la abstención al considerar que la modificación supone una «oportunidad perdida» para actualizar la norma.
