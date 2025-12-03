Otra Torneo de Navidad en Vigo, nuevo récord

Abel Caballero dio el pistoletazo de salida al XI Torneo de Nadal Concello de Vigo, que durante tres días reunirá a 178 equipos de 32 clubes repartidos en seis categorías, cuatro de fútbol 8 y dos de fútbol 11, en once campos municipales, con las finales en el Municipal Pahiño de Navia.

«Seguimos batiendo récords». Así arrancó elalcalde la enumeración de datos sobre un torneo iniciado en 2013 (con el único parón de 2020 y 2021 por la pandemia). De viernes 26 a domingo 28 -el torneo se comprime para concluir como siempre en jornada dominical-, se movilizarán unos 2.800 participantes, entre futbolistas y cuadros técnicos. La edición anterior la jugaron 160 equipos, con 2.313 jugadores. La cifra definitiva de este año se conocerá en cuanto los clubes presenten sus licencias. Para Caballero, no hay duda: «Es el mayor torneo de Navidad de fútbol base de Galicia y seguramente el mayor de España en cuanto a participantes».

Cuatro categorías de fútbol 8 (prebenjamín, benjamín, alevín y femenina) y dos de fútbol 11 (infantil y cadete) cierran el año futbolístico y dan continuidad al otro gran torneo que en verano organiza el Concello, la Vigo Cup.

450 partidos en once campos

El regidor, acompañado por los concejales Manel Fernández (Deportes) y María Lago (Turismo), representantes de la organización (Milucho Alonso, José Luis Rial y Manu Dacruz), varios patrocinadores privados (Avanza Vitrasa, Gadis, Naviera Mar de Ons, Hyupersa Vigo -Hyundai- y CdeC), el colectivo arbitral y directivos de los clubes, celebró la fuerza del campeonato, que multiplicará el número de partidos (392 las Navidades pasadas, posiblemente unos 450 en esta edición), ha recuperado la categoría femenina y dobla la fiesta final del torneo internacional alevín al jugarse también en benjamines. Así, habrá cuadrangular benjamín y alevín entre Celta, Deportivo y Oporto, a los que se sumarán los respectivos campeones del torneo local.

«Gracias por contribuir de forma tan importante al fútbol base de Vigo», dijo Caballero a los presidentes (Miguel Román, del Racing de Castrelos, Mari Carmen Martínez, del Candeán, y Antonio Collazo, del Teis), y al resto de representantes de los clubes. Los campos elegidos, As Travesas, Pahiño (Navia), Cotogrande (Cabral), A Bouza (Coia), José Costas (Candeán), Meixoeiro, A Guía (Teis), A Xunqueira (San Andrés), Penedo da Moo (Matamá), A Pirucha (San Miguel) y Monte da Mina (Castrelos).