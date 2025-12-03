Fútbol
Primera reunión para encauzar el conflicto entre el Sárdoma y su equipo cadete A
La mediación federativa intenta que la plantilla vuelva a competir
La Federación Gallega de Fútbol a través de su vicepresidente en Vigo, Fernando Iglesias, intenta mediar para solucionar el conflicto entre el equipo cadete A femenino del Sárdoma y la directiva, que preside Begoña Aldao. Las 17 integrantes de la plantilla han decidido abandonar la entidad y piden la liberación de sus fichas a raíz de la destitución de su entrenador, que el club justifica porque no se atenía a su filosofía de trabajo. Las dos partes han cruzado acusaciones y versiones diferentes sobre lo sucedido. El equipo no se presentó al partido contra el Rosalía, el Sárdoma ha pedido que las jugadoras sean sancionadas y el Comité de Competición ha abierto diligencias informativas.
Iglesias se reunió con un padre y una madre de jugadoras, comisionados por el resto. Aunque la situación aconseja prudencia, parece haberse abierto una vía para que las jugadoras vuelva a competir. Decisión en cualquier caso pendiente de que la plantilla y sus tutores acepten y de que también Aldao y su directiva se avengan a determinados consensos.
