Hockey sobre patines
Derrotas del Ponteareas y de los equipos del Traviesas
Derrota del Traviesas masculino en OK Bronce ante el Lubiáns. Los fallos defensivos y la eficaz contra del rival condujeron al 10-4. En OK Plata femenina, el Traviesas cayó por 0-2 ante el Rochapea. Las viguesas jugaron bien pero desperdiciaron claras ocasiones. Un mal rebote y una contra decidieron. El Ponteareas sucumbió con el Tres Cantos por 0-9.
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Ryanair retira su programa de fidelización tras perder casi 2 millones de euros desde marzo
- Artistas gallegas se suman al boicot mundial contra Spotify y abandonan la plataforma musical
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Aumentan los casos en Vigo de okupas empadronados en naves abandonadas
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio