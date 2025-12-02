Derrotas del Ponteareas y de los equipos del Traviesas

Derrota del Traviesas masculino en OK Bronce ante el Lubiáns. Los fallos defensivos y la eficaz contra del rival condujeron al 10-4. En OK Plata femenina, el Traviesas cayó por 0-2 ante el Rochapea. Las viguesas jugaron bien pero desperdiciaron claras ocasiones. Un mal rebote y una contra decidieron. El Ponteareas sucumbió con el Tres Cantos por 0-9.