El clic: cuatro victorias consecutivas del Coruxo

El gol se anuncia en la cuenta oficial del Coruxo en X con dieciséis oes y veintitrés eles, todas mayúsculas. Las gradas de O Vao lo han gritado a pleno pulmón y sobre el césped se han derrumbado varios jugadores locales. Mateo Gandarillas ha anotado el 1-0 en el minuto 92. «Un disparo seco al segundo palo», según describen las crónicas, que ha transformado la desesperación en alivio. Pudiera parecer exagerado en un 9 de noviembre. Cuatro semanas después se antoja un instante crucial en el relato de la campaña.

El Coruxo había llegado a esa décima jornada en decimotercera posición; la que implica disputar la eliminatoria de permanencia. Y con Burgos y Sámano en descenso directo con sus mismos ocho puntos. Los olívicos habían encadenado derrotas ante UD Ourense (0-1) y Salamanca (2-0). La visita del Lealtad, colista, se antojaba crucial. Y frustrante hasta ese remate providencial de Gandarillas en el descuento. «Fue una liberación muy grande para todos nosotros», admite el entrenador de la escuadra verde, Javi Fernández Pereira. «Los jugadores se emocionaron. Tenía como un peso encima; piedras en la mochila».

No existe grandes argumentos tácticos ni intrincados matices que expliquen el balance –dos victorias, dos empates, cinco derrotas– que atenazaba a los vigueses. «Nunca tuvimos una crisis de juego. Éramos débiles en las áreas. En otras facetas nos mostrábamos superiores al rival», analiza. «Acertamos contra el Lealtad y nos hizo clic la cabeza. Nos reforzó en la idea de que lo que estábamos realizando podía funcionar».

El entrenador contempla ahora ese giro del destino desde los capítulos posteriores; no sólo la gesta en Soria, ante un Numancia siempre favorito y con otro gol, el 1-2 de Javi, en el 94. También los otros dos triunfos sobre Sámano (4-1) y Valladolid Promesas (0-3). En la radiografía, 12 puntos de 12 posibles, con 10 goles a favor (2,5 de promedio) y 2 en contra (0,5). Antes, 8 puntos de 27 posibles, con 7 goles a favor (0,7) y 12 en contra (1,3).

Respaldo de todo el club

Asegura Javi Fernández que nunca sintió que su continuidad peligrase. «En esto del fútbol estás muy metido en el día a día. Quieres controlar lo que tú haces, intentas que lo que está a tu alrededor mejore y te olvidas del resto», reflexiona. «El presidente es muy cercano y siempre intenta ayudar. En ningún momento dudé por mi puesto. Todo lo contrario. Noto muchísima confianza. Me he sentido respaldado por Gustavo Falque, por el director deportivo... hasta por los encargados de la cafetería. Nos conocemos de toda la vida. Por circunstancias me ha tocado ser entrenador del Coruxo, que para mí es un orgullo».

Coruxista de corazón, canterano y el técnico que ascendió al juvenil a División de Honor, Falque ya había pensando en él para esta campaña. Anticipó su regreso desde el Atios tras la 26ª jornada de la anterior en sustitución de David de Dios, sentenciado por una racha de tres derrotas y dos empates. El equipo estaba un punto por encima del play out, que eludió gracias a cuatro victorias, tres empates y una sola derrota.

Celebración de un gol en O Vao. / Jose Lores

«Todos sabemos cuáles son las reglas del juego para los entrenadores. Hay que saber jugar con ellas. Llegué en una situación un poco límite, con ocho jornada para salvar la categoría», compara. «El proyecto se ha enfocado ahora a un camino diferente al de los últimos años». El Coruxo ha rejuvenecido su plantilla, con sólo cuatro jugadores por encima de los 27 años. Trece no superan los 23. «Fichas mucha gente y el equipo tiene que progresar y evolucionar a lo largo de la temporada. Lo estamos intentando».

Segunda RFEF es la categoría más angustiosa, sin apenas limbo. De 16 equipos, uno sube y cuatro disputan play off; cinco bajan y uno disputa eliminatoria. El Coruxo se ha situado a dos puntos de la pelea por el ascenso. «Es una locura», resume Javi Fernández. «Es importante manejar el nivel emocional. Nosotros tenemos que hacer 43 o 44 puntos. A partir de ahí, todo lo que venga, bienvenido sea. Pero nos tenemos que centrar en nosotros mismos. Si ofrecemos un gran nivel le podemos ganar a cualquier equipo de la Liga. Necesitamos estar todos al 100 por 100, enchufados. Si conseguimos eso y las mejoras individuales que esperamos, puede ser un buen año».