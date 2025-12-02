Duro golpe al Mecalia con la baja de Cristina Cifuentes

El Mecalia Atlético Guardés pierde a un importante efectivo para lo que resta de temporada. La pivote Cristina Cifuentes acusaba molestias en el tobillo izquierdo en las últimas semanas y deberá pasar por quirófano para resolver distintas complicaciones. A la espera de determinar una fecha para la operación, tras ese momento podrá determinarse con mayor precisión la duración del período de rehabilitación, si bien ya se ha confirmado que la pucelana no podrá acompañar a su equipo en la segunda mitad de la temporada.

Cifuentes, que vive su cuarto curso consecutivo con el club miñoto, arrastraba molestias en la articulación desde hace un tiempo. Las consultas médicas han determinado que sufre una rotura de ligamento importante, así como afectaciones en el cartílago y el hueso astrágalo; un conjunto de problemas que solamente podrá resolver en el quirófano. Aunque su rendimiento en lo que va de año ha sido ejemplar, los esfuerzos y el exigente ritmo de la temporada han empeorado una lesión cuyo tratamiento no puede postergar más.

Cristina Cifuentes. / SportCoeco

En los próximos días, la pivote del Guardés concretará los detalles de la operación, entre ellos, su fecha. A partir de la intervención, podrá conocer también cómo se desarrollará su rehabilitación, para la que espera un tiempo mínimo de entre seis y ocho meses. Es decir, en el mejor escenario posible, Cristina no volverá a las pistas hasta la próxima temporada, por lo que la plantilla miñota se prepara ya para afrontar la segunda vuelta con una menos. En cualquier caso, el club hará todo lo posible por asegurarse una recuperación con garantías y evitar correr riesgos para el futuro de una de sus jugadoras más veteranas.

La de la vallisoletana es la segunda baja de larga duración que cuenta el Mecalia este curso, y llega en las últimas semanas de recuperación de Nerea Gil, quien supusiera la primera debido a una rotura de menisco en la rodilla izquierda que también necesitó de una intervención quirúrgica.