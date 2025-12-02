El caso de las cadetes del Sárdoma, a Competición

El Comité de Competición de la Federación Gallega de Fútbol ha abierto una información previa sobre la situación del equipo cadete A femenino del Sárdoma. Sus 17 integrantes han decidido abandonar el club tras el despido de su entrenador y han pedido la liberación de sus fichas. La directiva que preside Begoña Aldao, por su parte, ha pedido que Competición sancione a las jugadoras.

Entre la dirección del club y el entrenador de ese Cadete A habían surgido discrepancias respecto a la gestión del equipo. El técnico respaldaba que sus jugadoras se negasen a ir convocadas por el Sénior B, duplicando partidos algún fin de semana. Tampoco estaba de acuerdo con la política del club de que no se incluyan en las convocatorias a jugadoras que se perdiesen entrenamientos durante la semana aunque alegasen razones de estudios, según la versión de las familias.

Aldao, en cualquier caso, entendió que las disparidades aconsejaban un cambio de entrenador. La plantilla y sus familias no han aceptado la decisión. Ambas partes, desde versiones muy diferentes, narran diálogos desagradables durante las reuniones que se mantuvieron al respecto el martes 18 de este mes.

La situación se trasladó a la competición. El Sárdoma convocó el día anterior, en varios casos por correo, a las jugadoras. Ninguna se presentó al partido en casa del Rosalía del día 22, correspondiente a la 7ª jornada de la Liga Gallega Cadete, cuyo grupo 4 colideraba con As Celtas. El árbitro suspendió el encuentro a la media hora, como es preceptivo, por incomparecencia.

Hasta dos años de inhabilitación

El Sárdoma presentó alegaciones el día 23 con su relato sobre las desavenencias, con mensajes de WhatsApp, redes y noticias. El club pide que a las jugadoras, por «falta de disciplina deportiva», les sea aplicadas «las sanciones que pudieran corresponder». Competición, que señala que «indiciariamente» los hechos podrían suponer una «infracción de carácter muy grave», de hasta dos años de inhabilitación de licencia para las jugadoras, ha acordado abrir un plazo para que sus representantes legales aporten sus alegaciones.

Entre tanto, Competición ha suspendido los partidos del Sárdoma, que no jugó contra As Celtas el pasado fin de semana. Como incomparecencia –a la tercera sería expulsado el equipo– solo cuenta de momento el partido contra el Rosalía.

Las familias han enviado un burofax al Sardoma FC y otro a la Federación Gallega, solicitando la desvinculación inmediata de sus hijas. Responsables federativos van a intentar mediar entre las partes en las próximas horas. Las posturas parecen de momento muy distantes.