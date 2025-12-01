Victoria doble del Alertanavia

El Alertanavia logró un importante y trabajado triunfo ante un rival directo en la lucha por la permanencia como el Moaña, que acumula ya nueve partidos seguidos sin ganar.

El partido, sin embargo, empezó con un Moaña más enchufado, que antes del minuto cinco ya dispuso de una buena ocasión en los pies de Currás.

El Alertanavia fue haciéndose con el control del juego y mediada la primera mitad se adelantó gracias al oportunismo de David para recoger un rechace y marcar.

Los visitantes reaccionaron bien al gol encajado y antes del descanso dispusieron de dos oportunidades para igualar. Sin embargo, el empate no llegó hasta el inicio de la segunda mitad, en un penalti cometido por Corbi que transformó Varela.

Con el Moaña intentando culminar la remontada, el Alertanavia aprovechó un contragolpe para que David firmase el 2-1.

El partido enloqueció y en el intercambio de golpes fueron los locales los que acertaron primero al empujar a la red Corbi un buen pase de Pit para sentenciar el partido.

Porque el tanto de Pibis con el tiempo ya cumplido sólo sirvió para maquillar la derrota visitante.