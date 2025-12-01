Verstappen insiste hasta el final

Max Verstappen ganó en Catar y puso patas arriba el Mundial de Fórmula 1, que se resolverá el próximo domingo en Abu Dhabi. Lando Norris tenía su primer match ball por el título, pero McLaren cometió un incomprensible error de estrategia y puso el triunfo en bandeja al tetracampeón de Red Bull.

Piastri, a pesar de ser el más rápido en pista, después de firmar un increíble sábado, con pole y victoria al esprint, no pudo alcanzar a Max en un final frenético. La decisión del muro papaya le había dejado demasiado expuesto ante el vigente campeón. «Seguimos en la pelea», celebró, pletórico.

Carlos Sainz brilló –y sufrió- para sumar su segundo podio con Williams (el tercero si contamos las esprints). A pesar de disputar las últimas cuatro vueltas con daños en su FW47, logró mantener a raya a Norris, que concluyó cuarto, dilapidando buena parte de la renta (24 puntos) con la que llegó a Losail. El resultado de Sainz asegura el quinto puesto de su equipo en constructores.

Fernando Alonso firmó una séptima posición «totalmente inesperada» y consolidó el séptimo puesto de Aston Martin. Una actuación inconmensurable si tenemos en cuenta que Stroll ni acabó la carrera y que el asturiano, después de lidiar con un nervioso AMR25, acabó con un trompo de 360º. «Este coche es inconducible, mucho más difícil de lo que se ve en televisión», resumió.

El resultado en Catar permite que los tres aspirantes a la corona tengan opciones en Yas Marina. Norris sigue líder, pero por 12 puntos sobre Verstappen. Piastri está a 16 puntos. A Verstappen solo le valía terminar por delante de Norris. Era una salida a todo o nada. Arrancó por la parte limpia, a rebufo del poleman Piastri, se tiró con todo y le ganó la posición a Lando, obligado a ser más conservador que sus dos rivales.

Pirelli había fijado un máximo de 25 vueltas por set de ruedas seguridad, con un mínimo de dos paradas. En la vuelta 7 un accidente de Hülkenberg y Gasly propició el coche de seguridad que acabaría cambiando la suerte de la carrera y evitando la previsible procesión en Catar. Todos los equipos optaron por cumplir la primera parada salvo McLaren. Un error tremendo que acabaría condenando a sus pilotos. McLaren llamó primero a Piastri, en la vuelta 24 y el australiano volvió quinto a pista. Norris entró una vuelta después, mientras Verstappen lideraba.

Piastri paró en la vuelta 43, con 14 para remontar los 16 segundos de distancia con Verstappen. Norris lo hizo a 12 vueltas del final, obstaculizado por Antonelli y Sainz. «Nada de gestión , vamos adelante», lanzó Carlos por radio, antes de alertar del daños en su coche. Antonelli sucumbió ante Lando en la última vuelta, pero Carlos resistió, mientras Verstappen recibía la bandera a cuadros como espléndido vencedor.