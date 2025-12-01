El Valinox, imbatible en el gran día de Javi Díaz

El Valinox Novás sigue como líder invicto. Superó al Granitos Ibéricos en el Municipal de O Rosal, desde ahora Pabellón Javi Díaz, que volvía como segundo entrenador visitante. Partido muy igualado (24-22, min 50). El Novás, sin Pedro Teles y Bruno Vázquez, aprovechó las pérdidas del Carballal para correr y aumentar las distancias.

El Reconquista siempre estuvo por detrás en O Gatañal. Partido duro para los vigueses, con muchas dificultades para superar el 6:0 cangués y a Javi Fernández en portería (23-18, min 44). Y a partir de ahí comenzó la remontada con trabajo y fe.

El Gáldar se adelantó (3-1, min. 5), pero el Porriño dominó con un gran trabajo defensivo y una portería excelente (8-12, min 20). El Gáldar reaccionó y dos exclusiones visitantes llevaron al 23-20. El Porriño mostró su resiliencia (24-24). Final agónico. El Gáldar tuvo un siete metros a falta de diez segundos. Miguel Couñago hizo una gran parada.

Segunda victoria del Saeplast Cañiza y de enorme valor. El equipo de Valeria Flores, que llegaba a Pontevedra como colista, dominó con un parcial inicial de 0-5. Tras el descanso (8-14), el Cañiza se mantuvo firme en defensa y portería. Sólo sufrió un poco en el tramo final, en el que aparecieron los fantasmas. Pese a todo, cómoda victoria.