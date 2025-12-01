Tercera derrota consecutiva para el Tyde
M. Alonso
Tui
El Tyde sumó ayer la tercera derrota consecutiva en Liga, al caer frente al Porriño industrial en un partido en el que los visitantes fueron mejores, sobre todo en el segundo tiempo. El equipo local afrontaba el choque con siete bajas, lo que obligó al entrenador a tirar del juvenil para poder completar la convocatoria. En la segunda mitad, el conjunto visitante salió a por el partido y muy pronto se le puso de cara, lo que puso las cosas más fáciles.
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Davila 28/11/2025
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Adiós a medio siglo de fiesta nocturna en Redondela