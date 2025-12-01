Tercera derrota consecutiva para el Tyde

El Tyde sumó ayer la tercera derrota consecutiva en Liga, al caer frente al Porriño industrial en un partido en el que los visitantes fueron mejores, sobre todo en el segundo tiempo. El equipo local afrontaba el choque con siete bajas, lo que obligó al entrenador a tirar del juvenil para poder completar la convocatoria. En la segunda mitad, el conjunto visitante salió a por el partido y muy pronto se le puso de cara, lo que puso las cosas más fáciles.