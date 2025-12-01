Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

| Honor Oro Femenina.

El Solimusic encaja una dolorosa derrota

M.A.

Vigo

Dolorosa derrota. Todo salió mal para las locales. Desde el inicio, el conjunto visitante, con más intensidad, dominó el juego. El Carballal cometió muchas pérdidas. Se mantuvo al principio vivo gracias a la portería y la defensa, pero no fue suficiente.

TEMAS

