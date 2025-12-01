Los líderes de la Liga de Otoño Cíes-Rande son más líderes tras la prueba de Cangas

Los líderes son más líderes tras la cuarta prueba organizada por el Real Club Náutico Rodeira de Cangas, implementando, incluso, su ventaja sobres sus más inmediatos rivales en la clasificación general de la Liga de Otoño Cíes-Rande. La disputa se centra ahora y de manera extraordinaria en los puestos plata y bronce, donde las tripulaciones de los veleros que ocupan los segundos y terceros peldaños del podio provisional, se han intercambiado posiciones, manteniendo la distancia por la mínima diferencia de un punto entre ellos.

De esta manera, Salaño Dos, de Jacobo Vecino y Brenda Maure, del Real Club Náutico de Vigo, siguen al frente de la clasificación en Solitarios y A Dos, una categoría en la que mandan con 5 puntos, tras haber ganado la manga disputada en Cangas. Vértigo Sailing, de Alfonso Crespo y Alejandro Busto, del Liceo Marítimo de Bouzas, siguen segundos con 13 puntos, subiéndose al tercer peldaño el Alalunga, de Rodrigo Rodríguez y Francisco Javier Sánchez, combinado Club Marítimo de Canido/Real Club Náutico de Vigo, con 18 puntos, en detrimento del Smaku, que no pudo participar debido a una fuerte congestión gripal de su patrón y armador.

Balea Dous, frente a la playa de Liméns. / Juan Caballero

Al frente de los ORC 0-3, sigue líder el Magical, de Julio Rodríguez, del Real Club Náutico de Vigo, con 5 puntos, a pesar de que en esta cuarta prueba fue segundo, por detrás del Fend la Bise, del francés Jean Claude Sarrade, del Monte Real Club de Yates de Bayona, que ahora es segundo con 10 puntos, arrebatándole el puesto plata al ahora tercero, el portugués MadMax, de Carlos Morgado, del Aveirense Clube de Vela, con un punto más.

En los ORC 4, ha pasado algo muy similar. El Unus, de Luís García Trigo, del Monte Real Club de Yates de Bayona, sigue al frente de la general con 5 puntos, a pesar de que en esta cuarta manga también fue segundo. La cita se la llevó un local, el Balea Dous, de Luis María Pérez, del Real Club Náutico Rodeira de Cangas, que con sus 9 puntos ha relegado a la tercera plaza al Bonaventure, de José Luis Ríos, del Real Club Náutico de Vigo, que se encuentra con 10 puntos.

El Líceo copa ORC 5

Y en los ORC 5 nuevo triunfo para el Esquío, de Alejandro Castro, que sigue de líder con 6 puntos. Fetch, de Jorge Lago, es ahora el segundo, tras adelantarle por la mínima al Salao, de Juan Carlos Sicre, que acumula 14 puntos. Los tres barcos navegan bajo grímpola del Liceo Marítimo de Bouzas.

En Concentración Náutica, el triunfo fue para el Buenos Aires, de Xaime García, Independiente. Fue segundo el Coveliño, de Lucas Álvarez, del Real Club Náutico Rodeira de Cangas. Y tercero el Toya II, de José Carlos Darrosa, del Liceo de Bouzas.

Magical, en la boya de Salaiños. / Juan Caballero

La jornada velística, cuyo top de salida fue a las 15.05, fue navegada con una componente del suroeste, entre el 250 y el 260, con 6 nudos de media que incrementaba su intensidad con la entrada de los fuertes aguaceros que se visibilizaban en la Ría de Vigo con unos opacos cortinones de agua.

El recorrido para los Solitarios y A Dos y los ORC fue de 6,60 millas náuticas, desde la Salida, Boya de Salaiños (frente a la Playa de Liméns), Faro de Tofiño (en Cabo de Mar, cercano a la Playa de Samil) y Llegada en la misma posición que la Salida. Los veleros de Concentración Náutica trazarían la misma derrota, a excepción del paso por Tofiño.

La Liga de Otoño Cíes-Rande está promovida por el Liceo Marítimo de Bouzas, el Club Náutico San Adrián de Cobres, el Monte Real Club de Yates de Baiona, el Real Club Náutico Rodeira de Cangas y el Real Club Náutico de Vigo, contando con la colaboración de la Real Federación Gallega de Vela y el Clúster Náutico Rías Baixas, bajo el patrocinio institucional de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, con Veneziani Yachting, líder en el sector de las pinturas y antiincrustantes para barcos, así como Ronáutica Marinas, como empresas privadas. La quinta y última prueba se disputará el 13 de diciembre siendo su anfitrión el Club Náutico San Adrián de Cobres, en la Ensenada de San Simón.