El Rodavigo repite gesta ante uno de los favoritos

Después de vencer al Saeplast Cañiza, líder, en esta jornada la SAR superó al Getasur, tercero, en otro partido marcado por la gran defensa. La primera parte estuvo más igualada (12-11). La SAR logró escaparse (17-13) y el Getasur reaccionó (19-18, min. 40), pero las locales controlaron los nervios.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño ganó al colista, el Perdoma. No fue un gran partido de las locales, sobre todo en la primera mitad. En la segunda, el equipo de Dena mejoró. La semana de entrenamientos no había sido buena para el Meaño por las numerosas ausencias.

Derrota del Helvetia Saeplast en Gran Canaria. Las locales salieron muy fuerte (4-1, min. 7) y el Cañiza reaccionó. Se alcanzó el descanso con 16-15. En la reanudación salió muy bien el equipo de Isma Lago (19-22, min 42). El conjunto canario volvió a igualar (24-24, min. 49) y completó su reacción para hacerse con el liderato.

El Rubensa Indupor, que viajaba con sólo siete jugadoras de Plata, acusó las bajas. El partido estuvo ajustado (13-10 al descanso) y siguió vivo hasta el minuto 45 (16-14) mientras el Porriño pudo aguantar el ritmo en base a la defensa, porque en ataque estaba muy desacertado. Luego el Aula Valladolid aumentó las distancias.