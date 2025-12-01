Los regatistas del Náutico de Vigo brillan en A Coruña

José Luis Ríos, del Real Club Náutico de Vigo, se ha proclamado vencedor del Cidade da Coruña de Vela Base-Trofeo Aurelio Fernández Lage, que organizado por el Real Club Náutico de A Coruña ha puesto punto final a la segunda edición del concepto A Coruña Nautical Festival, que se clausura con una participación de un millar de regatistas, palistas, rider y técnicos de toda España, así como de otros países europeos, que compitieron a lo largo de ocho jornadas, en las que la ría herculina acogió competiciones de vela femenina de crucero, dragones (piragüismo), esquí náutico (wakeboard, wakesurf) y vela base.

La cita que lleva el nombre del inolvidable presidente del Real Club Náutico herculino vivía una primera jornada, el sábado, en la que los vientos huracanados por momentos obligaban a los jueces a enviar a los vestuarios a los 131 patrones y patrones, ante la extrema dureza de las condiciones. Por el contrario el domingo A Coruña vivía una de sus jornadas más deliciosas desde el fin del verano; un sol radiante con elevada temperatura pero fallaba lo esencial: el viento. Y los jueces repitieron, pero por la situación opuesta, que los chicos y chicas se fueran a la ducha, dando por buenos los resultados del día precedente.

Buen tiempo en la ría coruñesa el domingo, pero sin viento. / Moebius

En el grupo oro el top cinco era al completo para los ponvedreses: Vigo, Aguete-Marín y Sanxenxo se repatián el turrón, con un Ríos espléndido en su papel de favorito, escoltado por unas formidables Martina, Carlota, Adriana y Aroa. Mientras en el plata Antón Novoa, del Náutico vigués, se imponía por delante de su compañera de club Olivia Torres, completando los de arriba: Pablo Moure, del Náutico de A Coruña; Xulia Dopico, del Ría de Ares, y Lucía Fernández López, del Marítimo de Canido. En el acto final, la entrega de premios y en medio de un gran ambiente José Luis Ríos, recibió del hijo del malogrado presidente coruñés, Aurelio Fernández, el monumental trofeo que lo acredita como vencedor absoluto.