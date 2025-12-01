El Portonovo consolida su recuperación
Portonovo
El Portonovo dio ayer la sorpresa en Baltar al superar al Cultural Areas, que llegaba como segundo en la clasificación, y consolida su recuperación al sumar su segundo encuentro consecutivo ganando. Los arousanos fueron muy superiores a un Areas que no sacó a relucir su calidad ya que se encontró totalmente maniatado por su rival.
La primera mitad fue netamente local, que gozó de un sinfín de ocasiones, pero no supo concretar ninguna de ellas, especialmente gracias a Adri Tielas. En la segunda llegarían los goles. El primero por mediación de Keko, que aprovechó un gran pase de Brais. El Areas tuvo el empate en un disparo de Méndez, antes de que Eloy enviase a la red un pase atrás de Lezcano
