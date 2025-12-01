Novena victoria para el Atios

El Atios sumó ayer un nuevo triunfo frente al colista, el Umia, y se afianza en el liderato con treinta puntos sumados en trece jornadas ligueras.

El duelo entre el primero y el último de la categoría comenzó con dominio alterno, no reflejándose en el campo la diferencia en la tabla. Dominaba levemente el equipo local, pero sin llegadas claras exceptuando los balones parados. La primera ocasión clara fue en el 17 tras una gran internada de Pedrito a cuyo centro no llegó Matthew por muy poco. En el 24, de nuevo Matthew estuvo muy cerca con un lanzamiento tocado, con mucha calidad, que se fue a centímetros de la escuadra derecha de Eloy.

Poco a poco los locales iban monopolizaron el control del balón. La ocasión más clara llegó cuando se cumplía la media hora de juego, cuando Domínguez se planta solo ante Eloy, pero su lanzamiento cruzado sale muy cerca del palo. La primera llegada del Umia fue en el minuto 37, con un lanzamiento desde fuera del área por parte de Emilio que se va fuera por poco.

En el comienzo de la segunda mitad llega el primer gol del Atios, en un lanzamiento de una falta lateral, que se cuela pegada al palo, tras tocar en un defensor del Umia. Y casi sin tiempo de reacción, poco después, llegó el segundo, en un lanzamiento muy lejano de Aitor, casi desde medio campo, que ve adelantado a Eloy y le sorprende.

Con esta nueva victoria del Atios, el equipo se mantiene en lo más alto de la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Arnoia. El próximo fin de semana el equipo viaja a Redondela para enfrentarse a un Choco que ayer sufrió una dura derrota.