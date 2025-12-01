Mala tarde para el Valladares y para el Choco
REDACCIÓN
Valladares y Choco vivieron ayer una de esas tardes que es mejor olvidar lo antes posible y centrarse en el próximo encuentro.
Los vigueses viajaban a Xinzo de Limia para medirse a un Antela que se presentaba como un rival directo. El partido fue igualado en los primeros minutos y todo apuntaba que el marcador no se movería al descanso. Sin embargo, a dos para el final, Alejandro adelantó a los locales. Al comienzo del segundo tiempo el Valladares encajó el segundo y ahí se acabó todo. Negrete hizo el tercero para el Antela a quince del final.
Tampoco estuvo muy afortunado el Choco en su visita al Pontevedra B. Las cosas no funcionario desde el principio, pues a los cinco minutos de juego encajaron el primer gol de la tarde. 3-0.
El partido se igualó y daba la impresión de que los redondelanos podían reaccionar. Sin embargo la realidad fue muy cruda, ya que el filial granate sentenció el partido en dos minutos, 41 y 43, con lo que la situación se ponía muy complicada. Daniel metió al Choco al comienzo de la segunda parte, pero la ilusión duró poco, ya que cuatro minutos más tarde el Pontevedra B hacía el cuarto. A veinte para el final, Iago hizo el quinto desde el punto de penalti. 5-1.
