Las imprecisiones lastran al Villalonga
Vilalonga
El Villalonga regresó de Ourense de vacío en un encuentro marcado por las imprecisiones del equipo de Roberto Lázaro, unas imprecisiones que se tradujeron en una derrota.
El primer golpe lo sufrieron en un disparo desde el lateral del área de Pablo Fernández para establecer el 1-0. La igualada llegó a la media hora en un potente disparo de Iván Capelo. Edu Otero cerraría el marcador en un remate a la media vuelta.
