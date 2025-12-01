Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Importante victoria del Val Miñor

Rosa Ribas

Importante victoria del Val Miñor en casa del colista. Los de Nigrán no fallaron y sumaron tres puntos que le permiten abrir una brecha importante en la clasificación con los puestos de descenso. La salvación se acerca un poco más.

