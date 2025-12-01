Baloncesto
La selección de baloncesto confirma la lesión de cruzado de Great Osobor
El pívot cayó lesionado en la primera parte del jugado entre España y Georgia en Tenerife
Malas noticias para Chus Mateo en su estreno como seleccionador español de baloncesto. Los servicios médicos de la Federación Española han confirmado los peores presagios sobre la lesión de rodilla de Great Osobor: "Las pruebas realizadas anoche confirman que tiene un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y rotura del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación".
El pívot sufrió una lesión en la rodilla izquierda cuando llevaba 1:51 sobre el parqué del Santiago Martín de Tenerife, donde España jugaba su segundo partido clasificación para el Mundial de Qatar 2027, ante Georgia. El georgiano Mate Khatiashvili chocó con él en una penetración y la rodilla de Osobor se dobló de forma alarmante. No tenía buena pinta, como advirtió el propio seleccionador en el momento, porque el jugador salió de la pista apoyado en un miembro del staff español y en el georgiano Tornike Shengelia. Posteriormente, fue trasladado al hospital para hacer las pertinentes pruebas que han determinado la gravedad de la lesión.
A la conclusión del partido, Chus Mateo no escondió que los indicios invitaban a pensar que se trataba de una lesión grave: "Lo peor es la lesión de Osobor. Estamos muy tristes por él porque es un chico joven. Cualquier lesión es triste y es un drama. Esperemos que sea lo menos posible. No pinta bien, no podía seguir. Sólo puedo desearle lo mejor. Me da mucha pena".
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Ryanair retira su programa de fidelización tras perder casi 2 millones de euros desde marzo
- Artistas gallegas se suman al boicot mundial contra Spotify y abandonan la plataforma musical
- Aumentan los casos en Vigo de okupas empadronados en naves abandonadas
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Davila 28/11/2025