Una fractura de peroné aparta a Aitana de la final de la Nations

«Un mal apoyo en una acción fortuita», así define la Federación Española el momento en el que Aitana Bonmatí se ha hecho daño durante el entrenamiento de ayer, de preparación de la vuelta de la final de la Nations League del martes en Madrid ante Alemania. Se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo.

La lesión suele tardar entre 6 y 8 semanas en consolidar si es una fractura simple sin desplazamiento, mientras que las fracturas que requieren cirugía o presentan lesiones asociadas pueden necesitar 8 a 12 semanas o incluso hasta 3 o 4 meses.