La Urban Trail Night Eurocidade vivió su edición más complicada. El día ha estado muy desapacible y el recorrido se encontraba muy embarrado, resbaladizo y peligroso. El tiempo dio tregua a partir de las 19:30, que marcaban el inicio de la carrera en Valença para más de 700 atletas. Llegaron corredores de Brasil, de Francia, Asturias, Madrid, toda Galicia y Portugal.

Esteves y Diz, reyes sin frontera

Primeros kilómetros por la avenida principal valenciana, con iluminación navideña, para ya adentrarse en las murallas. Poco a poco se iba haciendo una fila única en todo el entorno de la fortaleza, con subidas y bajadas escurridizas.

El centenario puente internacional marcaría el cambio de país y tambien de trazado para recorrer los senderos del borde del Miño a la conquista de Tui. La zona monumental tudense se ofrecía como un laberinto de callejuelas, con la catedral esperando como meta.

Los de la 8K ya buscarían los últimos kilómetros. El tudense Diego Pons ganaba por vez primera en casa (36.09), seguido de Adrián Garabato (37.43) y Óscar Fernández (37.47). En mujeres, otra local, Cristina Piñeiro (C. At. Tui), era la vencedora (46.45), superando a la viguesa Coral Castro (47.32) y a su compañera Anuska López (47.43).

A los atletas de la 16K les quedaba la mitad del recorrido, que los llevaría hacía la «Veiga do Louro», con el paso por el Puente Romano y el barrio de San Bartolomé. Todos soprendidos al tener que cruzar por el interior de una discoteca.

Ricardo Esteves, tercero en el Trail Montes de Vigo y segundo en el Trail do Trega, estuvo intratable y, a pesar de flaquear pasado el km 12, se imponía con 1.03.39. Adrián Sousa, que le había ganado en Vigo, era segundo (1.05.15). Pegado entraba Dani Domínguez (1.05.17).

En mujeres, otoño perfecto para Leticia Diz. Tras ganar en Vigo, A Guarda, y haber sido la ganadora de la Pontevedra Trail League 2025, la tudense quería rematar el año por todo lo alto. Cruzó en solitario la meta (1.18.42). Noemí Álvarez (1.19.54) le arrebataba en el último kilometro el segundo puesto a Pili Paredes (1.20.05).