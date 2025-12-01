Con la complicidad del sol que dio una tregua en un fin de semana pasado por agua, el centro comercial Vialia fue el escenario de la salida y llegada de una nueva edición de la carrera Érguete e Corre, penúltima prueba del Run Run Vigo, el circuito de carreras populares de la ciudad al que solo le falta la Vigo+11 para completar su extenso calendario de la temporada.

Las madres de Érguete, en la salida de la carrera. | Alba Villar

La carrera coincidía con el cuarenta aniversario de la Asociación Érguete que lucha contra la drogodependencia y que promueve esta carrera. “Corre por la vida. Seguimos luchando contra el narcotráfico”, rezaba la pancarta que lucían las madres de la asociación.

Rocío Andrés, Antía Pazos e Iria Marcote, podio de los 10 kilómetros. | Alba Villar

En lo deportivo cerca de mil participantes compitieron. En la carrera más larga el triunfo en la categoría masculina correspondió a Emilio Tizón del Delikia que completó el recorrido en un tiempo de 30:51 aunque encontró una fuerte resistencia en José Alberto Bastosque hizo un crono de 31:05 mientras el podio lo completó Jesús Fernández (Delikia), que hizo 31:32.

José Bastos, Emilio Tizón y Jesús Fernández, los tres primeros en los 10 k. | Alba Villar

En la categoría femenina la victoria fue para Antía Pazos del Triatlón Mar de Vigo que completó los diez kilómetros en un tiempo de 38:51, con casi un minuto de ventaja sobre la segunda que fue Iria Marcote (39:50) mientras el podio lo completó Rocío Andrés con un crono de 40:24.

Una «Érguete e Corre» de récord

En la carrera de 5 kilómetros triunfo en la carrera femenina para una leyenda como Julia Vaquero que sigue sacando a relucir su motor en las carreras populares. La guardesa hizo un tiempo de 19:25 para finalizar con un pequeño margen sobre Cristina Estévez mientras Noemí Domínguez completó el podio con un tiempo de 20:28.

Por su parte en la corta masculina el joven Luis Piña. El atleta del Delikia acabó con un tiempo de 15:43. Tras él finalizó Jorge Díez, del Clot Vigo, que acabó en un tiempo de 16:51. El podio de la carrera lo cerró Sindo González (17:10).