atletismo
Una «Érguete e Corre» de récord
Más de 900 atletas participan en la penúltima prueba del Run Run Vigo | Victorias de Antía Pazos y Emilio Tizón en los 10 kilómetros y Julia Vaquero y Luis Piña en la carrera corta
REDACCIÓN
Con la complicidad del sol que dio una tregua en un fin de semana pasado por agua, el centro comercial Vialia fue el escenario de la salida y llegada de una nueva edición de la carrera Érguete e Corre, penúltima prueba del Run Run Vigo, el circuito de carreras populares de la ciudad al que solo le falta la Vigo+11 para completar su extenso calendario de la temporada.
La carrera coincidía con el cuarenta aniversario de la Asociación Érguete que lucha contra la drogodependencia y que promueve esta carrera. “Corre por la vida. Seguimos luchando contra el narcotráfico”, rezaba la pancarta que lucían las madres de la asociación.
En lo deportivo cerca de mil participantes compitieron. En la carrera más larga el triunfo en la categoría masculina correspondió a Emilio Tizón del Delikia que completó el recorrido en un tiempo de 30:51 aunque encontró una fuerte resistencia en José Alberto Bastosque hizo un crono de 31:05 mientras el podio lo completó Jesús Fernández (Delikia), que hizo 31:32.
En la categoría femenina la victoria fue para Antía Pazos del Triatlón Mar de Vigo que completó los diez kilómetros en un tiempo de 38:51, con casi un minuto de ventaja sobre la segunda que fue Iria Marcote (39:50) mientras el podio lo completó Rocío Andrés con un crono de 40:24.
En la carrera de 5 kilómetros triunfo en la carrera femenina para una leyenda como Julia Vaquero que sigue sacando a relucir su motor en las carreras populares. La guardesa hizo un tiempo de 19:25 para finalizar con un pequeño margen sobre Cristina Estévez mientras Noemí Domínguez completó el podio con un tiempo de 20:28.
Por su parte en la corta masculina el joven Luis Piña. El atleta del Delikia acabó con un tiempo de 15:43. Tras él finalizó Jorge Díez, del Clot Vigo, que acabó en un tiempo de 16:51. El podio de la carrera lo cerró Sindo González (17:10).
