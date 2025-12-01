Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

atletismo

Una «Érguete e Corre» de récord

Más de 900 atletas participan en la penúltima prueba del Run Run Vigo | Victorias de Antía Pazos y Emilio Tizón en los 10 kilómetros y Julia Vaquero y Luis Piña en la carrera corta

Varias atletas llegan a la meta. | Alba Villar

Varias atletas llegan a la meta. | Alba Villar

REDACCIÓN

Vigo

Con la complicidad del sol que dio una tregua en un fin de semana pasado por agua, el centro comercial Vialia fue el escenario de la salida y llegada de una nueva edición de la carrera Érguete e Corre, penúltima prueba del Run Run Vigo, el circuito de carreras populares de la ciudad al que solo le falta la Vigo+11 para completar su extenso calendario de la temporada.

Las madres de Érguete, en la salida de la carrera. | Alba Villar

Las madres de Érguete, en la salida de la carrera. | Alba Villar

La carrera coincidía con el cuarenta aniversario de la Asociación Érguete que lucha contra la drogodependencia y que promueve esta carrera. “Corre por la vida. Seguimos luchando contra el narcotráfico”, rezaba la pancarta que lucían las madres de la asociación.

Rocío Andrés, Antía Pazos e Iria Marcote, podio de los 10 kilómetros. | Alba Villar

Rocío Andrés, Antía Pazos e Iria Marcote, podio de los 10 kilómetros. | Alba Villar

En lo deportivo cerca de mil participantes compitieron. En la carrera más larga el triunfo en la categoría masculina correspondió a Emilio Tizón del Delikia que completó el recorrido en un tiempo de 30:51 aunque encontró una fuerte resistencia en José Alberto Bastosque hizo un crono de 31:05 mientras el podio lo completó Jesús Fernández (Delikia), que hizo 31:32.

José Bastos, Emilio Tizón y Jesús Fernández, los tres primeros en los 10 k. | Alba Villar

José Bastos, Emilio Tizón y Jesús Fernández, los tres primeros en los 10 k. | Alba Villar

En la categoría femenina la victoria fue para Antía Pazos del Triatlón Mar de Vigo que completó los diez kilómetros en un tiempo de 38:51, con casi un minuto de ventaja sobre la segunda que fue Iria Marcote (39:50) mientras el podio lo completó Rocío Andrés con un crono de 40:24.

Una «Érguete e Corre» de récord

Una «Érguete e Corre» de récord

En la carrera de 5 kilómetros triunfo en la carrera femenina para una leyenda como Julia Vaquero que sigue sacando a relucir su motor en las carreras populares. La guardesa hizo un tiempo de 19:25 para finalizar con un pequeño margen sobre Cristina Estévez mientras Noemí Domínguez completó el podio con un tiempo de 20:28.

Una «Érguete e Corre» de récord

Una «Érguete e Corre» de récord

Por su parte en la corta masculina el joven Luis Piña. El atleta del Delikia acabó con un tiempo de 15:43. Tras él finalizó Jorge Díez, del Clot Vigo, que acabó en un tiempo de 16:51. El podio de la carrera lo cerró Sindo González (17:10).

Una «Érguete e Corre» de récord

Una «Érguete e Corre» de récord

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents