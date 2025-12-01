El Celta crece desde la defensa

61 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (5), Cabrera (0), Boquete (9), Kelliher (19), Menéndez (9) -cinco inicial- Vizmanos (5), Bermejo (2), Cabello (0), Vidal (2), Quintana (0), Thomas (5) y Salinas (5). 41 LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA: Caballero (8), Arregui (2), Gómez (11), Stevanovic (7), Soler (13) -cinco inicial- Parisi (0), Bobbette (0) y Montaño (0). PARCIALES: 15-13, 23-9, 9-10 y 14-9.

Octava victoria consecutiva del Celta Femxa Zorka que mantiene la segunda posición del campeonato con una victoria de ventaja sobre el tercer clasificado. El equipo entrenado por Cristina Cantero volvió a cimentar una victoria desde el trabajo defensivo. Dejar al equipo rival en cuarenta y un puntos es más de media victoria, ya que con esos números es muy complicado ganar un partido.

El Celta Femxa Zorka empezó francamente bien. Apretaba en defensa y conseguía correr a la contra, colocándose con un 6-0 de salida. Parecía un partido cómodo para las viguesas, pero la realidad fue otra muy diferente. Adareva también dio un paso al frente en el trabajo defensivo, y en un partido con mucho fallos en el tiro a canasta, conseguía acercarse en el marcador, pero sin ser capaz de ponerse por delante. De hecho, se llegó al final de los primeros diez minutos de juego con una mínima victoria de las célticas, 15-13.

Kelliher trata de anotar durante el partido de ayer. / Alba Villar

El Celta salió mejor en el segundo cuarto, obligando al entrenador canario a solicitar un tiempo muerto tras una canasta de Martina y un triples de Thomas. Cantero tenía a Cabrera con problemas físicos, por lo que Kelliher asumía el mando en la lucha por el rebote. Dos acciones consecutivas de la americana ampliaron la ventaja del Celta a los ocho puntos, 26-18. Aquí llegó uno de los momentos claves del partido, al solicitar el entrenador canario su segundo tiempo muerto. El minuto no cumplió con su cometido, y Kelliher y Martina se hacían las dueñas de la zona canaria. El Celta cogía velocidad y lograba un parcial de 12-0. El técnico del Adareva se desesperaba, ya que su equipo no funcionaba, el Celta estaba lanzado, y no tenía tiempos muertos para, por lo menos, cortar el juego ofensivo del Celta Femxa Zorka.

El partido quedaba encarrilado al llegar al descanso, con el equipo vigués mandando en el marcador por dieciséis puntos de ventaja, 38-22.

Los dos siguientes cuartos fueron un cúmulo de despropósitos por parte de los dos equipos, y de la árbitro María Muñoz, que pasó por alto varias faltas claras de las jugadoras canarias, a escasa distancia de su posición. Menos mal que el Celta ya tenía el partido encarrilado, porque de otra manera a saber lo que podría haber pasado.

Además de la victoria, las buenas noticias llegan desde el banquillo y del paso adelante de varias jugadoras que se están haciendo un hueco en el equipo. Una gran noticia para Cantero, que puede manejar más alternativas.