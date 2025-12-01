El Bembrive cumple y se acerca a la zona de play-offs

El Bembrive FS sumó el tercer triunfo en fila, como le correspondía, y ve más cerca los puestos de play-off en una jornada resuelta también con cambio de líder, porque el Estrela Futsal ourensano no dio opción al líder provisional, El Gaitero Rodiles, y lo apeó de la primera posición de la tabla clasificatoria.

Resultó un partido a impulsos, con un primer minuto con tres remates, hasta que cayó el 1-0 en un ataque de Clau, combinado con otros momentos más espesos. El defensor del título sabía que tarde o temprano tenía que irse incrementando la cuenta realizadora. Y así fue.

Un balón defendido por “Café”, que intentó escaparse, acabó en el 2-0. Porque Sara Fernández falló al corte y la colombiana se fue a la carrera para, sobre la marcha, soltar un latigazo por la escuadra. Tan espectacular fue el remate que María González, primera capitana de las verdes y que iba en la segunda oleada del contragolpe, solo pudo echarse las manos a la cabeza para celebrar tal locura de gol.

No hubo mucho más porque Madarnas rotó mucho a sus jugadoras, dosificándolas al máximo. El River Zamora tuvo un par de ocasiones… de su portera, y a vestuarios.

Una segunda mitad con debut de Elisa Gonzalo en las filas locales (suma 5 dianas en seis partidos con el filial) acabó con festival. Clau asistió a Sabela para el 3-0, María Vidal soltaba un obús para el cuarto y asistía de tacón a Clau para el quinto y que la de Aldán siga en la pelea por el “pichichi”. Y a dos décimas del final, la propia Vidal sellaba el set.

Jessi Lores regatea a una rival este pasado sábado en Candeán. / Bembrive