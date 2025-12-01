Fútbol sala-Segunda División Femenina
El Bembrive cumple y se acerca a la zona de play-offs
El cuadro vigués goleó en casa al River Zamora
El Bembrive FS sumó el tercer triunfo en fila, como le correspondía, y ve más cerca los puestos de play-off en una jornada resuelta también con cambio de líder, porque el Estrela Futsal ourensano no dio opción al líder provisional, El Gaitero Rodiles, y lo apeó de la primera posición de la tabla clasificatoria.
Resultó un partido a impulsos, con un primer minuto con tres remates, hasta que cayó el 1-0 en un ataque de Clau, combinado con otros momentos más espesos. El defensor del título sabía que tarde o temprano tenía que irse incrementando la cuenta realizadora. Y así fue.
Un balón defendido por “Café”, que intentó escaparse, acabó en el 2-0. Porque Sara Fernández falló al corte y la colombiana se fue a la carrera para, sobre la marcha, soltar un latigazo por la escuadra. Tan espectacular fue el remate que María González, primera capitana de las verdes y que iba en la segunda oleada del contragolpe, solo pudo echarse las manos a la cabeza para celebrar tal locura de gol.
No hubo mucho más porque Madarnas rotó mucho a sus jugadoras, dosificándolas al máximo. El River Zamora tuvo un par de ocasiones… de su portera, y a vestuarios.
Una segunda mitad con debut de Elisa Gonzalo en las filas locales (suma 5 dianas en seis partidos con el filial) acabó con festival. Clau asistió a Sabela para el 3-0, María Vidal soltaba un obús para el cuarto y asistía de tacón a Clau para el quinto y que la de Aldán siga en la pelea por el “pichichi”. Y a dos décimas del final, la propia Vidal sellaba el set.
6. Bembrive FS (2+4): Marina Groba; María González, Jessi Motato “Café (1), Antía Boullosa, Clau (1) -cinco inicial-, Lucía Casal “Luca”, Sabela Tenreiro (1), Paola Otero, Jessi Lores, Laura Centeno, Antía Boullosa, Elisa Gonzalo y María Vidal (2).
0. River Zamora (0+0): Marta Mangas; María Hernández, Paula León, Lara Morín, Sara Fernández -cinco inicial-, Blanca Cabeza, María Pérez, Iria Alonso (p).
Árbitros: Carlos Jesús González y Marcos Noya (Delegación de Santiago). Amarilla a la local González.
Goles: 1-0 (min. 1), Morín, en propia puerta. 2-0 (min. 12), “Café”. 3-0 (min. 26), Sabela. 4-0 (min. 35), María Vidal. 5-0 (min. 39), Clau. 6-0 (min. 40), María Vidal.
Incidencias: Polideportivo municipal de Candeán. Undécima jornada del grupo 1 de 2ª División de fútbol sala. El choque se trasladó del Vicente Álvarez a Candeán por los problemas de filtraciones y goteras de aquel pabellón. Gael Madarnas, entrenador del Bembrive, hizo debutar en la categoría de plata a Elisa Gonzalo (Vigo, 2006), jugadora del equipo de 1ª Autonómica que en los últimos años compitió en 2ª y 3ª Federación de fútbol con el Sárdoma CF.
