El Beluso sale del descenso

Nueva victoria de la CD Beluso en su casa. Los bueueses, que todavía no saben lo que es ganar a domicilio, se están mostrando muy sólidos en As Laxes ante una afición que siempre marca una buena entrada en las gradas. Ayer el Beluso volvió a sorprender a un rival de la zona alta, al que vencieron remontando. Con estos tres puntos los locales logran, al fin, salir de los puestos de descenso.

Ayer el Beluso recibió un duro golpe al cuarto de hora de juego con un gol de Brais Pardo desde fuera del área aprovechando una pérdida de un central local en la salida del balón desde atrás.

Lejos de hundirse los jugadores locales mostraron carácter y apenas nueve minutos después Lope igualaba rematando de cabeza el saque de una falta lateral. El resultado ya no se movería hasta el descanso. Nada más comenzar el segundo tiempo golpeó de nuevo el Beluso. Gol psicológico de Pasto, con el interior al palo largo en un pase a la red.

La expulsión por doble amarilla de Cristian puso en aprietos a los locales que supieron aguantar. El colegiado mostró numerosas amonestaciones para ambos equipos.