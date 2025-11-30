La UD Ourense da caza a los equipos del play-off

La UD Ourense vive en estado de gracia. El equipo de Borja Fernández se impuso ayer al Lealtad en Villaviciosa y acumula ya nueve semanas sin conocer la derrota. En este impresionante tramo de la temporada han conseguido 21 de los últimos 27 puntos en juego (seis victorias y tres empates) y se han convertido con diferencia en el mejor equipo de su grupo en los dos últimos meses de temporada.

Ayer su víctima fue el Lealtad al que controlaron y dominaron, sobre todo después de que en el minuto catorce de partido De Prado aprovechase una indecisión de la defensa y del portero asturiano para poner a su equipo en ventaja. A partir de ahí el partido entró en una fase de transición sin apenas situaciones de peligro. En el segundo tiempo los asturianos trataron de buscar el gol del empate, pero la UD Ourense disfrutó de situaciones para aumentar la diferencia en el marcador por medio de Rufino y de Varo que se encontró con el poste.

Tras este triunfo la UD Ourense se sitúa sexto, igualado con el Ávila, que es quinto, y ocupa la última plaza que da derecho a jugar el play off de ascenso.