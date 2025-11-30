Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

fútbol | Segunda Federación

La UD Ourense da caza a los equipos del play-off

Los de Borja Fernández ganan en el campo del Lealtad y acumulan nueve semanas sin perder

REDACCIÓN

Ourense

La UD Ourense vive en estado de gracia. El equipo de Borja Fernández se impuso ayer al Lealtad en Villaviciosa y acumula ya nueve semanas sin conocer la derrota. En este impresionante tramo de la temporada han conseguido 21 de los últimos 27 puntos en juego (seis victorias y tres empates) y se han convertido con diferencia en el mejor equipo de su grupo en los dos últimos meses de temporada.

Ayer su víctima fue el Lealtad al que controlaron y dominaron, sobre todo después de que en el minuto catorce de partido De Prado aprovechase una indecisión de la defensa y del portero asturiano para poner a su equipo en ventaja. A partir de ahí el partido entró en una fase de transición sin apenas situaciones de peligro. En el segundo tiempo los asturianos trataron de buscar el gol del empate, pero la UD Ourense disfrutó de situaciones para aumentar la diferencia en el marcador por medio de Rufino y de Varo que se encontró con el poste.

Tras este triunfo la UD Ourense se sitúa sexto, igualado con el Ávila, que es quinto, y ocupa la última plaza que da derecho a jugar el play off de ascenso.

Las luces de Vigo y el puente festivo en Portugal abarrotan los hoteles de la comarca

Urbanismo tramitará el cierre de la acería de Chapela al carecer de licencia

Profesores extranjeros en las aulas gallegas: «La gente siempre me pregunta: '¿Cómo terminaste aquí?'»

Ourense acelera la vacunación exprés y cita a 4.000 personas para frenar la ola gripal

La economía gallega exprime la recta final de un 2025 de crecimiento a todos los niveles

El área sanitaria llama a 5.000 personas de 60 a 69 años a vacunarse por el repunte de gripe

El resurgir de O Sisto: veinte vecinos reviven una aldea que llegó a estar casi deshabitada

El Frigoríficos cambia su imagen y suma un punto en Cuenca que le sabe a poco

