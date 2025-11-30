Tamara Echegoyen pone el reloj en marcha

A las 14:40 horas de ayer se puso en marcha el reloj. Si el «Famous Proyect CIC» del que forma parte la gallega Tamara Echegoyen quiere batir el récord del mundo de dar la vuelta al mundo a vela deberán estar de vuelta en Brest antes de que sean las 14:10 del próximo 9 de enero. Por el camino la tripulación completamente femenina se enfrenta a un recorrido de 40.000 kilómetros en el que es tan importante ir rápido como seguro porque cualquier rotura supone dar al traste con el intento.

Los responsables del proyecto decidieron partir ayer al mediodía aprovechando que un par de frente atraviesan ahora mismo el Atlántico Norte y precisamente se trata de aprovechar esos vientos, que no son muy intensos, pero que les permitirán navegar a buenas velocidades los primeros días con la idea de superar Finisterre antes de que se cierre la ventana que están tratando de aprovechar. En ese caso se podrían encontrar con unas malas condiciones que incluso les llevarían a plantear la posibilidad de abortar el intento y esperar una nueva oportunidad.

Las primeras horas el barco, un gigantesco trimarán de cien pies, el mismo con el que se logró el actual récord en 2017, ha navegado a un buen ritmo y sin incidencias. Se han enfrentado a olas de cuatro a cinco metros de alto que han agitado un poco el comienzo. «Tal vez las primeras veinticuatro horas sean las más intensas que nos encontraremos en esta regata», explicó la capitana del barco.