voleibol | Superliga 2
Serio revés para el Club Vigo
El cuadro de Diego Taboada pierde en la pista del colista en un partido en el que pagaron su pésimo arranque
REDACCIÓN
El Club Vigo se dio ayer un importante tortazo en su visita al Universidad de Valladolid, último clasificado, ante el que sufrió una derrota inesperada que le descarta definitivamente de la posibilidad de disputar la próxima Copa Príncipe. Si tenía alguna posibilidad no podía fallar en ninguno de los encuentros que restan hasta que acabe la primera vuelta y la derrota de ayer viene a ser casi definitiva.
Para el conjunto de Diego Taboada fue un pésimo día. Entró en el partido muy frío y eso se vio en el primer set en el que fueron superados de forma clara por el cuadro de Valladolid que tomó una ventaja cómoda que ya no soltó hasta el final del parcial.
A partir de ahí el duelo fue mucho más equilibrado con tres sets muy igualados, jugados al límite aunque con la característica común de que casi siempre los vigueses fueron a remolque ligeramente. Así se le fueron el segundo y el cuarto set y los vigueses encajaron una derrota que duele por el rival, por la forma y por las consecuencias.
