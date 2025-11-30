Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Primera Federación

El Ourense CF se lleva un partido delirante

Los de Llácer levantaron en un eterno descuento un partido que perdían 2-3 en el minuto 96

Un momento del partido disputado ayer en O Couto. | Roi Cruz

REDACCIÓN

Ourense

Hay partidos que son una novela en sí mismos, que una simple crónica no lleva para abarcar la serie de sucesos extraordinarios que puede encerrar. Ocurrió ayer en O Couto donde el Ourense CF sumó una nueva victoria para confirmar la impresionante racha de seis semanas sin conocer la derrota (de ellas cuatro victorias) y que han llevado al equipo de la útima posición a instalarse en la zona media media de la tabla.

Pero lo más impresionante fue la manera de ganar a Unionistas, otro equipo que llegaba al partido con la flecha hacia arriba. Un partido delirante en el que hubo un gol en el último minuto y otros tres en un descuento de locos. Se había adelantado el Ourense por medio de Piera, pero Unionistas remintó con dos goles de Abde y De la Nava. Hasta ahí todo normal, nada extraordinario. El Ourense insistió en busca del empate que llegó por medio de Jerin en el minuto 89 gracias a un penalti y cuando Unionistas se había quedado con un futbolista menos. Parecía que el cuadro local sería capaz de salvar un punto al menos en un partido complicado, pero los descuentos eternos de Primera Federación dan para mucho. En el minuto 96 Unionistas se puso 2-3 con un gol de Jelbat en propia meta. Otra vez parecían volar los puntos.

Pero el Ourense lanzó en busca de un imposible y sucedió porque el fútbol es un terreno abonado para ellos. Hugo empató en el minuto 99 y no contento con ellos repitió en el 102 para llevar el delirio a su vestuario y al campo de O Couto, asombrado porque acababan de asistir a un suceso inimaginable. El Ourense CF está en ese momento de la temporada en la que todo le sale de cara y que demuestra su capacidad de recuperación.

Arenteiro

Por su parte, el Arenteiro sufrió una nueva derrota en su visita a Tenerife (1-0) donde se enfrenta al líder en un duelo de evidentes contrastes entre los equipos que abren y cierran la clasificación. Pero los de Carballiño dieron una buena imagen y compitieron ante un gran equipo que solo pudo derribarles gracias a un gol de Fabricio en el 43.

