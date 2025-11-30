España, sin margen de error

La selección española femenina de balonmano jugará este domingo (18.00 horas) ante la de Montenegro durante la tercera y última jornada de su grupo en la Ronda Preliminar del Campeonato del Mundo, que se está disputando en Alemania y Países Bajos, con la necesidad de puntuar para avanzar de ronda y curar sus heridas tras perder contra Islas Feroe.

Esa derrota (25-27) frente a las feroesas complicó el torneo para el plantel entrenado por Ambros Martín dentro del Grupo D, donde el equipo montenegrino es el líder sólido. Con 4 puntos en su casillero y +14 de diferencia de goles, las pupilas de Suzana Lazovic vencieron por 32-27 a Islas Feroe en su estreno y por 25-34 a Paraguay.