Cuarta victoria consecutiva del Coruxo

0 Valladolid Promesas: Álvaro, Yago Rodríguez, Aranda, Iago Parente (César Porras, 67´), Arco, Ivorra, Jesús Martínez (Murcia, 55´), Xavi Moreno (Rulo, 80´), Mario Domínguez (Tomy, 55´), Sergi Esteban (Riki, 55´), Carvajal. 3 Coruxo: Ruiz Díaz; Roque (Nacho Fariña, 46´), Borja, Carlos Alonso, Álvaro Fernández, Guille Pinín, Hugo Rodri (Bernárdez, 67´), Mateo Gandarillas (Santos, 78´), Naveira, Hugo Losada (Sola, 57´), Javi González (Añón, 78´). Goles: 0-1 (25´) Javi González. 0-2 (73´) Sola (pti.). 0-3 (89´) Sola.

El Coruxo consiguió tres puntos en su visita a los Anexos al Estadio José Zorrilla, donde fue siempre superior al Real Valladolid Promesas. Desde el inicio, el equipo gallego se mostró mucho más compacto que su rival en defensa y mucho más efectivo a la hora de crear juego y ocasiones, lo que le sirvió para aprovechar los regalos de un rival errático y poco creativo que nunca dio la sensación de poder ganar el partido, aunque lo intentó hasta que se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Murcia en el minuto 70.

La superioridad del Coruxo se hizo patente desde el pitido inicial. Los gallegos, bien plantados sobre el terreno de juego, controlaban por completo el partido y no pasaba apuro alguno ante un Real Valladolid que tenía más posesión, pero que apenas sabía que hacer con el balón y en ningún momento inquietó la portería de Ruíz Díaz. Mientras, el equipo de Javier Fernández presionaba y aprovechaba cualquier error de su rival para salir al contragolpe. No tardaron los gallegos en avisar de sus intenciones y ya en el minuto 12 dispusieron de una buena ocasión para adelantarse en el marcador en un córner que Carvajal quiso despejar de cabeza, pero lo hizo mal y obligó a Álvaro a volar para sacar el balón cuando este se colaba ya por toda la escuadra. Los locales, por su parte, lo intentaron con un centro desde la izquierda de Arco al que no llegaba por poco Carvajal. No hubo más de los pucelanos en ataque en esta primera mitad. Sí del Coruxo, que apenas tres minutos después tenía otra buena ocasión en un tiro lejano de Javi González que se iba fuera por muy poco. No reaccionaban los locales, que en el minuto 25 encajaban el 0-1 en un error imperdonable, cuando Arco intenta enviar el balón a Iago Parente, pero lo hace realmente mal el primero, y se muestra impasible el segundo, lo que permite a Javi González, más ágil y listo que su rival, hacerse con el balón y encarar solo a Álvaro, que poco pudo hacer para evitar que el balón se colase hasta el fondo de su portería.

El gol sembró aún más nervios en el filial vallisoletano y apenas dos minutos más tarde los locales estuvieron a punto de encajar el segundo en otro error muy similar con Javi González de nuevo muy atento para hacerse con el balón y disparar, aunque esta vez el remate se le iba fuera por muy poco.

A partir de ahí si que pareció despertar el Real Valladolid Promesas ante un Coruxo que mantuvo un perfil más defensivo. Los locales lo intentaron, aunque lo cierto es que no conseguían encontrar espacios en la zaga gallega y se limitaron a probar con disparos lejanos Sergi Esteban y Yago Rodríguez que no fueron a más.

El técnico del Promesas, Javi Baraja, realizó un triple cambio en el inicio de la segunda mitad para dar entrada a Murcia, Riki y Tomy, pero tampoco así conseguían los vallisoletanos abrir huecos en la defensa del Coruxo, que volvía a ser el que tenía las ocasiones más claras al contragolpe, como en el minuto 60, cuando a punto estuvo de llegar el segundo de los gallegos en una doble ocasión. La primera llegaba en un nuevo fallo defensivo de los locales, esta vez lejos de la portería, pero que permitía a Gandarillas internarse y plantarse cara a cara ante el portero, que la sacaba el balón con el pie in extremis. Pero la jugada seguía y finalizaba con un nuevo remate de Gandarillas que se iba fuera rozando la escuadra.

El entrenador del Promesas lo intentó todo y metió más pólvora en el campo con la entrada de César Porras, pero apenas tuvo tiempo de ver si funcionaba porque en el minuto 70 Murcia, que apenas hacía 15 minutos que había entrado al terreno de juego, veía la segunda amarilla y dejaba a los locales con un hombre menos. Una expulsión que pesó ya como una losa en el equipo pucelano. Y por si eso fuese poco, en un nuevo contragolpe del Coruxo, el colegiado no lo dudaba y señalaba penalti a favor de los gallegos por manos de Aranda. No fallaba Sola, que ponía el 0-2 en el marcador.

Pese a todo, no bajó los brazos el Promesas, aunque apenas generó ocasiones salvo un disparo de Carvajal en el 84 que despejó Ruiz Díaz a córner. La replica de los visitantes no se hizo esperar y con los locales completamente volcados buscando un gol que les diese esperanza, el Coruxo aprovechó los espacios para sentenciar en el minuto 89, en un remate en el segundo palo de Sola que suponía el 0-3 y sentenciaba el encuentro.