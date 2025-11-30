El Coruxo busca su cuarta victoria consecutiva

El Coruxo quiere seguir de dulce tras sumar tres victorias consecutivas. El equipo entrenado por Javi Pereira cuenta con una buena ventaja sobre la zona de peligro de la clasificación, y comienza a ver hacia arriba.

Los vigueses visitan esta mañana a un filial, el Valladolid Promesas, que está en una situación complicada, ya que está igualado a puntos con el punto de «play out» y a dos del descenso directo.

El trabajo de la semana de los vigueses ha transcurrido con absoluta normalidad. No cabe duda de que cuando los resultados acompañan, el trabajo es mucho más cómodo y se hace mejor. El entrenador vigues sigue sin tener vacía la enfermería y en esta ocasión se cayeron de la lista Dani Rosas y Rares.

Sobre el partido de esta mañana, el técnico apuntó que «todos los partidos de esta categoría son complicados. En especial contra un filial, con jugadores que están aprendiendo y con diferentes ritmos. Es un equipo joven, que tiene mucho físico y que seguro que nos lo ponen complicado. Al final nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos. Evidentemente hay que ajustar una serie de cosas y apretar al rival. Queremos ir a Valladolid a hacerlo bien, queremos continuar con la racha que llevamos de tres partidos seguidos. No nos olvidamos de la situación que pasamos, incluso en el campo que encontramos en Lealtad, que para nosotros yo pienso que fue algo que nos marcó especialmente, evidentemente, por sacar el resultado positivo, pero sobre todo por cómo lo conseguimos y por todo».

Javi Baraja, entrenador del conjunto pucelano, señaló en la previa que continúan trabajando «para no cometer errores groseros», y menos ante un rival «mucho más peligroso» por su racha de triunfos. «Eso nos supone una alerta que nos viene bien para saber con quién nos enfrentamos y lo que nos estamos jugando. Si seguimos creciendo en casa y ganando confianza, seremos mejor equipo», expresó el entrenador del Valladolid Promesas.

Los jugadores vigueses están muy ilusionados por sacar los tres puntos y cumplir la primera parte del objetivo, que es asegurar la permanencia.

HORA: 12 horas.

CAMPO: Anexos José Zorrilla.