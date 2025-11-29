El Valinox Novás recibe a un Granitos afectado por la gripe

El Valinox Novás recibirá mañana en el Municipal de O Rosal al Granitos Ibéricos Carballal, que llega asolado por la gripe que apenas les ha dejado trabajar.

El entrenador del Novás, Guillermo Artime, que tendrá la duda de Bruno Vázquez por un golpe, destaca que “la clave es ser nosotros. Defender bien, imponer nuestro ritmo, y no subestimar al Carballal, que viene de hacer grandes partidos, sobre todo frente a los equipos de arriba”.

Por su parte, el técnico del Carballal, Fran González, confirmó que, a pesar de las dificultades y de no saber con qué jugadores podrá contar para el partido, “no vamos a ir de paseo»..

Por su parte, el Reconquista de Vigo jugará mañana en O Gatañal frente al Luceros, en un partido marcado por las bajas. En el conjunto vigués, a las ausencias de Chao y Román por lesiones de larga duración, se suma la sanción en la pasada jornada a Manu Rodríguez, que no le permitirá enfrentarse a su ex equipo..

El BM Porriño viaja a las Canarias para enfrentarse al Gáldar, un equipo de la zona medio-alta de la tabla clasificatoria, que se acaba de reforzar y siempre es mucho más fuerte en su pista.Para este partido no podrán contar con Yago y Xacob, que comenzaron esta semana la rehabilitación.

Complicada salida del Saeplast Cañiza, que se desplazará a Pontevedra para enfrentarse al Lirón Teucro, uno de los equipos destinados a luchar por el ascenso. Afrontan el choque con las bajas de Alejandro Pintos por lesión y Marcos por enfermedad.

Partidos: Valinox Novás-Gritos Ibéricos Carballal (12:00 mañana), Luceros-Reconquista (13:00 mañana), Teucro-Saeplast Cañiza (17:00 hoy), Galdar-Porriño (20:00 hoy).