Llega la hora para Tamara Echegoyen

Hace dos días la cuenta atrás para Tamara Echegoyen se puso en marcha. La gallega se lanzará hoy al mediodía al océano en busca del Trofeo Julio Verne que supone batir el récord de la vuelta al mundo a vela más rápida de la historia. Desde hace meses Tamara trabaja con el «The Famous Project CIC» para completar el reto de mejorar el récord que desde 2017 tiene el «Idec Sport» patroneado por Francis Joyon que estableció un tiempo de 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos. Ese es el objetivo de una tripulación completamente femenina en la que hay regatistas de siete nacionalidades diferentes. Echegoyen en la única española de las ocho mujeres que buscan el récord.

Borrascas fundamentales

La tripulación llevaba días en situación de «standby» a la espera de que los responsables del proyecto encontrasen la ventana de oportunidad que conceden los vientos y las borrascas, factor clave en esta historia. Finalmente han decidido que la salida sea hoy al mediodía. El trimarán, el mismo que consiguió el récord de 2017, partirá de Brest pasadas las once de la mañana y minutos después se dar la salida oficial entre el faro de Créac’h, en la isla de Ouessant, y el faro de Lizard Point (Inglaterra).

El espacio que ofrece hoy el paso de dos sistemas de alta presión sobre el Atlántico Norte favorece la salida. «El frente pasará por la zona de salida el sábado por la mañana», explica Christian Dumard, reconocido especialista en meteorología. «La idea es salir justo después, a primera hora de la tarde, con un viento del noroeste de menos de 30 nudos, que irá amainando progresivamente. Esta ventana es muy breve y no ofrece una oportunidad absoluta de lograr un tiempo espectacular en el ecuador. Pero sí ofrece condiciones favorables de viento y mar para navegar a favor del viento y una salida relativamente cómoda para la tripulación», explica. «Habrá mar agitado, con olas de más de 4 metros, que son perfectamente manejables a bordo del barco», explica la patrona Barrier. «El peligro es que el sistema de alta presión centrado frente a la costa de Portugal crezca y nos bloquee al pasar el cabo Finisterre. Entonces tendríamos que dar media vuelta y reanudar nuestra espera en Brest», añade.