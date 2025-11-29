La Liga de Otoño Gestilar encara su penúltima jornada

La Liga de Otoño Gestilar J80 encara hoy su penúltima jornada, una cita que será decisiva para perfilar la clasificación antes de la gran final prevista para el próximo 13 de diciembre. La veintena de veleros que se disputa el campeonato organizado por el Monte Real Club de Yates afrontará un asaltoque puede resultar determinante.

El Okofen de Javier de la Gándara llega a esta etapa como líder sólido, con 8 puntos, gracias a su excepcional regularidad y a las dos victorias firmadas en la última jornada. El barco de Gándara dominó prácticamente cada duelo y afronta esta recta final con una ventaja importante, aunque no definitiva. A diez puntos de él, con 18 puntos, aparece el Marías – Casas do Telhado del portugués Manel Cunha.