El Helvetia Saeplast Cañiza se juega el liderato en Canarias

Una semana más, el Helvetia Saeplast Cañiza se enfrenta al partido de la jornada. Si hace dos jornadas recibió en el Polvorín al Getasur, hoy jugará como líder en Gran Canaria contra el Rocasa, segundo clasificado empatado a puntos con el conjunto gallego.

El Cañiza viaja tras la primera derrota de la temporada (ante la SAR), pero con la confianza de seguir siendo líder y con ganas de demostrarlo. El técnico Isma Lago sólo tendrá una baja, pero muy importante, la de la portera internacional María Machuca, que disputará el Mundial con Paraguay, y, por llegar la convocatoria con poco tiempo de antelación, no pudieron pedir el aplazamiento del choque.

En la Bombonera, la SAR Rodavigo afronta otro partido destacado, ya que recibirá al Getasur, otro de los equipos de la zona alta de la tabla. La plantilla dirigida por Vero Posada llega en un buen momento, después de haber derrotado al líder en su cancha y haciendo un gran partido. Esta semana se ha incorporado a la enfermería Julia, que se luxó un dedo en el partido de Autonómica, y está entre algodones.

También jugará en casa el Inelsa Solar Asmubal Meaño, que recibe esta tarde al Perdoma, en un choque importantísimo para alejarse definitivamente de la zona baja de la tabla.

El Rubensa Indupor BM Porriño se enfrenta a un choque importante, contra un rival directo de la zona baja de la tabla, el Cavidel Aula Valladolid. Las importantes ausencias que ha sufrido el equipo porriñés se han visto reflejadas en los resultados, al sumar cuatro derrotas consecutivas.

Partidos: Sar Rodavigo-Getasur (18:30 hoy), Inelsa Solar Asmubal Meaño-Perdoma (20:00 hoy), Aula Valladolid-Rubensa Indupor Porriño (18:30 hoy), Rocasa-Helvetia Saeplast Cañiza (20:30 hoy).