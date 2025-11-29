Flick reclama implicación a todos sus jugadores

Hansi Flick cruyffea. Después de la decepcionante derrota ante el Chelsea, donde nada funcionó, el entrenador se mostró positivo. En una noche que invitaba a la crítica descarnada, se escuchaba de la voz de Flick una proclama optimista. Y frente al despelote defensivo con el 3-0 de Londres, que elevan a 26 los goles encajados en 18 partidos, el técnico sugirió que el árbol no deja ver el bosque. Futbolizó el refrán: el problema no está en la defensa, sino en la delantera. Cruyffismo puro. La reclamación de Flick no reside en exigir más goles a sus atacantes. La producción es notable: 49 tantos en esos 18 partidos. El martes, sin embargo, se rompió una racha de 53 partidos seguidos marcando. Desde el 0-1 contra el Leganés del 15 de diciembre de 2024. Lo que pide el entrenador a los delanteros es que ayuden a sus compañeros a defender. En todo caso, les hace corresponsables.

El del Alavés (16.15 horas, hoy) representa la ocasión de reparar la herida de Londres. «Anímicamente estamos todos mal», admitió el entrenador, puntualizando una pregunta a cuenta de la ausencia de Araujo, el gran señalado de Stamford Bridge por su expulsión.