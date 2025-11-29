Flick reclama implicación a todos sus jugadores
joan domenech
Hansi Flick cruyffea. Después de la decepcionante derrota ante el Chelsea, donde nada funcionó, el entrenador se mostró positivo. En una noche que invitaba a la crítica descarnada, se escuchaba de la voz de Flick una proclama optimista. Y frente al despelote defensivo con el 3-0 de Londres, que elevan a 26 los goles encajados en 18 partidos, el técnico sugirió que el árbol no deja ver el bosque. Futbolizó el refrán: el problema no está en la defensa, sino en la delantera. Cruyffismo puro. La reclamación de Flick no reside en exigir más goles a sus atacantes. La producción es notable: 49 tantos en esos 18 partidos. El martes, sin embargo, se rompió una racha de 53 partidos seguidos marcando. Desde el 0-1 contra el Leganés del 15 de diciembre de 2024. Lo que pide el entrenador a los delanteros es que ayuden a sus compañeros a defender. En todo caso, les hace corresponsables.
El del Alavés (16.15 horas, hoy) representa la ocasión de reparar la herida de Londres. «Anímicamente estamos todos mal», admitió el entrenador, puntualizando una pregunta a cuenta de la ausencia de Araujo, el gran señalado de Stamford Bridge por su expulsión.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- La vida a bordo del capitán solitario y sus tres grumetes
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Davila 26/11/2025
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia