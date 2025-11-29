España sufre un terrible revés

La selección española femenina de balonmano encajó su primera derrota en el Mundial de Países Bajos y Alemania y se jugará el próximo domingo (18:00) ante Montenegro la posibilidad de acceder con puntos a la segunda fase, tras caer este viernes por 25-27 ante Islas Feroe.Una día duro para el balonmano femenino español, en un momento delicado.

Una derrota incomprensible sin la sensacional actuación de la guardameta feroesa Rakul Wardum, que con sus quince intervenciones dejó en nada el gran trabajo del conjunto español en la primera parte, que las Guerreras cerraron con una ventaja de tres tantos (14-11).

Pero todo el buen hacer de las de Ambros Martín en el primer período se diluyó en el arranque de la segunda mitad, en el que las internacionales españolas se empeñaron en estrellarse una y otra vez con la guardameta Rakul Wardum.

Errores ofensivos que no tardaron en trasladarse a la parcela defensiva, en la que el equipo español, sin la intensidad y solidaridad del primer tiempo, fue incapaz de contener el ataque con siete jugadoras de Islas Feroe, que con un parcial de 1-5 dio la vuelta al marcador (15-16).

Toda una prueba de madurez para el joven conjunto español, en el que destacó la portera Lucía Prades, que, pese a debutar en una gran competición internacional, logró rescatar a las Guerreras con sus oportunas intervenciones.

Sus paradas permitieron a España recuperar la calma, como se comprobó también en ataque, en el que la presencia de la central Elba Álvarez permitió a las Guerreras recuperar la claridad y, sobre todo, la eficacia que habían mostrado en la primera parte.

Una reacción que permitió a las de Ambros Martín no sólo volver a igualar la contienda, sino situarse con una renta de dos tantos (24-22) a poco más de cinco minutos para la conclusión con un gol de la pivote Kaba Gassama.

Sin embargo, cuando todo parecía más favorable para la selección española, volvió a irrumpir la figura de la guardameta feroesa Rakul Wardum, que con tres intervenciones finales condenó definitivamente a la derrota (25-27) al equipo español.

Las Guerreras deberán ganar el próximo domingo a Montenegro, que cuenta por triunfos sus partidos, si quiere acceder con puntos a la segunda fase, en la que las de Ambros Martín todavía no tienen asegurada su presencia.