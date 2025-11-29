El Langui debuta como director junto a Desirée Vila con 'Ganas de vivir'

El Langui debuta como director de largometrajes con el documental titulado «Ganas de vivir», centrado en la historia de superación de la deportista paralímpica Desirée Vila y rodado entre las provincias de Málaga, Madrid, Valladolid y Pontevedra.

Vila es una atleta gondomareña de referencia en el deporte adaptado, reconocida tanto por sus éxitos en la pista como por su capacidad para inspirar a través de su historia personal.

A los 16 años, cuando era campeona de España de gimnasia acrobática, sufrió una grave lesión que, a causa de una negligencia médica, derivó en la amputación de su pierna derecha, pero lejos de rendirse, encontró en el atletismo su nueva pasión y, solo en un año, se proclamó campeona de España en 100 metros y salto de longitud.

Desirée Vila y El Langui, en uno de los momentos de la producción. / L. O.

Desde entonces ha batido varios récords nacionales y logrado un diploma olímpico en los Juegos Paralímpicos de Tokio y se ha consolidado como una de las voces más influyentes en favor de la igualdad, la inclusión y la superación personal.

Esta película, producida por el vallisoletano Rodrigo Espinel, busca inspirar y sensibilizar a la sociedad con asuntos como el perdón, la aceptación positiva de la vida que a cada uno nos ha tocado vivir y la importancia de visibilizar e impulsar referentes capaces de transformar la mirada hacia la discapacidad para avanzar hacia la plena inclusión.

Idea original de Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui, tiene en el guion al canario Jorge Laguna, contará con Tristán Rosa como director de fotografía, la música original de la canaria Celia Rivero Santana y Nuria Rubio como directora de producción.

Es una producción de Morena Films («Campeones», «Ni distintos ni diferentes», «Campeonex», «La vida de Brianeitor», «Cuerpo escombro»), en coproducción con Morena Docs, y cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y RTVM. Y recibió financiación del Ayuntamiento de Madrid, el patrocinio de la Fundación Adecco y de Valladolid Film Commission (Unesco Creative City of Film) y la colaboración del Comité Paralímpico Español, entre otros.

Desirée Vila, además, aparecerá en televisión próximamente para participar en el programa de TVE 'Top chef: dulces y famosos', presentado por la también gallega Paula Vázquez, y en el que compartirá sus dotes culinarias con celebridades como Belén Esteban y Antonio Resines.