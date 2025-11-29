El Club Vigo evita confianzas

Nuevo desplazamiento para el Club Vigo que visitan al equipo de la Universidad de Valladolid, último clasificado, y ante el que tratarán de volver a la senda de la victoria tras la derrota de hace una semana ante el Gupane Guía de Canarias en un partido que les costó perder el liderato que habían conseguido al superar al Textil Santanderina en Vigo. El partido tiene el premio extra de tratar de meterse en la fase final de la Copa Príncipe que disputan los dos primeros clasificados del grupo al final de la primera vuelta. Los de Diego Taboada marchan terceros (a un punto del San Sadurniño) e igualados con el Textil Santanderina que parece que es el equipo con el que se la van a jugar. Necesitan la victoria en los dos partidos que restan y un error de los cántabros o gallegos.

Diego Taboada dispone de todos los jugadores de la plantilla más los que pueda llamar de categorías inferiores, ya que siempre lleva a alguno que pueda ayudar al resto de compañeros. El cuadro vallisoletano por su parte es un equipo, como acostumbra, muy joven y que tiene ya casi imposible la pernanencia teniendo en cuenta de que estamos en año de reforma de la categoría y que son más de la mitad los equipos que descienden.

HORA: 20:15 (hoy).

PISTA: Valladolid.