La Cíes-Rande vive la regata organizada por el Náutico Rodeira

La Liga de Otoño Cíes – Rande celebra hoy su cuarta jornada de competición, fase que alberga el Real Club Náutico Rodeira de Cangas como anfitrión.

Salaño Dos, de Jacobo Vecino y Brenda Maure, del Real Club Náutico de Vigo, son líderes en Solitarios y A Dos, una categoría que gobiernan con 4 puntos, sobre los 7 de diferencia que le sacan al segundo clasificado de la provisional, que es el Vértigo Sailing, de Alfonso Crespo y Alejandro Busto, del Liceo Marítimo de Bouzas, que están en el puesto plata con 11 puntos.

En la combinada ORC 0-3, el líder es el Magical, de Julio Rodríguez, del Real Club Náutico de Vigo mientras en ORC 4, manda desde el inicio de la Liga de Otoño Cíes-Rande el Unus, de Luís García Trigo, también del Monte Real Club de Yates.