El Carballal va ahora a por la primera victoria como local

El AD Carballal vuelve a la competición, después de una semana de parón, con el objetivo de conseguir frente al Bolaños la primera victoria como local.

Estas dos semanas de trabajo han sido buenas, ya que la primera victoria de la temporada, conseguida en Zaragoza, ha animado mucho a las jugadoras, que han entrenado con mucho ritmo. Además, el Carballal afronta el choque con la única baja de Patri Mallo, que ha tenido problemas de salud y no ha podido entrenar con continuidad. El Bolaños, séptimo clasificado, es un equipo completo, con jugadoras muy fuertes físicamente y además con experiencia en la categoría. Destaca sobre todo en el aspecto ofensivo.

HORA: 20:00 (hoy).

PISTA: Carballal.