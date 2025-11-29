balonmano | División de Oro
El Carballal va ahora a por la primera victoria como local
M.a.
Vigo
El AD Carballal vuelve a la competición, después de una semana de parón, con el objetivo de conseguir frente al Bolaños la primera victoria como local.
Estas dos semanas de trabajo han sido buenas, ya que la primera victoria de la temporada, conseguida en Zaragoza, ha animado mucho a las jugadoras, que han entrenado con mucho ritmo. Además, el Carballal afronta el choque con la única baja de Patri Mallo, que ha tenido problemas de salud y no ha podido entrenar con continuidad. El Bolaños, séptimo clasificado, es un equipo completo, con jugadoras muy fuertes físicamente y además con experiencia en la categoría. Destaca sobre todo en el aspecto ofensivo.
HORA: 20:00 (hoy).
PISTA: Carballal.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- La vida a bordo del capitán solitario y sus tres grumetes
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Davila 26/11/2025
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia