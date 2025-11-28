La Diputación ensalza el «mérito invisible» que rodea el deporte

El «mérito invisible» de los deportistas y de todo el tejido que los rodea (clubes, infraestructuras y organizadores) fue el eje central de la Gala del deporte 2025 de la Diputación de Pontevedra que ayer se celebró en las instalaciones del IFEVI y que este año rindió un sentido y más que merecido homenaje al laureado y veterano atleta marinense Manuel Rosales.

El homenaje a Manuel Rosales

«Manuel Rosales representa como nadie la provincia del deporte porque encarna a la perfección el lema de esta gala: mérito invisible y mérito visible. Hablo de mérito visible porque basta con buscar el nombre de Manuel Rosales para ver su interminable lista de logros, con más de 48 medallas en sus vitrinas. Pero sus logros invisibles tienen aún más mérito: es un ejemplo de que el deporte es salud, basta con verlo participar en carreras a los 90 años; es uno de los grandes nombres del deporte aquí —en su Marín natal, tiene una carrera con su nombre—, en Galicia y en toda España; y es pionero en el relanzamiento de los clubes de atletismo y en esa idea, compartida por todos, de convertir esta provincia en un gran escenario deportivo al aire libre», explicó el presidente de la Diputación, Luis López para destacar el legado del atleta. El presidente fue el encargado de hacerle entrega de un regalo por parte de la entidad provincial.

Rosales recibe el regalo de la Diputación. / Pablo Hernández Gamarra

Desarrollo de la Gala

La gala, presentada por la directora deportiva de la Diputación, Xisela Aranda, y el periodista de FARO DE VIGO Armando Álvarez, analizó la vida y el esfuerzo de los deportistas gracias a las intervenciones de la gimnasta Melania Rodríguez, la triatleta paralímpica Susana Rodríguez o la esgrimista Judith Rodríguez que detallaron aspectos de su vida, de su entorno, de su trabajo. La exhibición del Flic Flac de gimnasia abrió la fiesta y la del club Hebe de taekwondo dio paso al vídeo de «O Noso Club», el programa impulsado por la Diputación para crear una academia provincial juvenil de atletas de diferentes disciplinas. La gala finalizó con una exhibición de flatland, una modalidad de ciclismo BMX, que precedió al homenaje a Manuel Rosales.

El compromiso de la Diputación

«Sea cual sea el objetivo, siempre tendrás al mejor compañero en la Diputación», dejó claro el dirigente provincial antes de detallar la contribución de la Diputación en cada uno de los cuatro pilares que sustentan el deporte provincial. Un compromiso que comienza con el apoyo a los atletas mediante una ayuda récord a 436 atletas de alto nivel o la creación de una academia provincial juvenil como la del Noso Club o la academia de pilotos +Talento Motor.

Durante la Gala también intervino Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación y responsable de Deportes, quien reivindicó la labor de los atletas locales independientemente de los resultados. «Siempre nos dicen que debemos buscar la excelencia y triunfar, pero ¿por qué no podemos fracasar? ¿Es obligatorio lograr la victoria? ¿Es malo no conseguir una medalla? No, no siempre tenemos que ganar y no debemos obsesionarnos con el éxito», defendió la vicepresidenta, añadiendo que «el deporte debe transmitir valores a la sociedad y esos valores no pueden obligar a nadie a ser el mejor. Esos valores deben enseñar a superarse a uno mismo. Pero no necesariamente a superar a los demás. Cada persona tiene su propio talento y lo explota al máximo de sus posibilidades».

Luis López, Luisa Sánchez y Rosales, junto a los deportistas que participaron en la Gala y los presentadores / Pablo Hernández Gamarra

Apoyo a clubes e infraestructuras

La colaboración con los clubes es otra muestra del compromiso del gobierno de Luis López con el deporte, que se refleja en el apoyo directo a más de 700 entidades o en la recuperación de eventos que estructuran la provincia, como la Copa Deputación, o en colaboraciones directas como el programa DEPOVAN, que distribuye 600.000 euros entre las entidades deportivas de la provincia para la adquisición de vehículos.

Las infraestructuras están experimentando una revolución de la mano de la Diputación, tanto a través de las tres convocatorias del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, que moviliza 20 millones de euros en los municipios de la provincia, como con la inversión de 13,3 millones de euros en la renovación de Balaídos o la mejora de pabellones como el Príncipe Felipe en Pontevedra. En este sentido, Luis López destacó la puesta en marcha del primer Plan Provincial del Deporte – Prodeporte para mejorar las instalaciones de las entidades deportivas, dotado con 1,8 millones de euros.