La ida de la final de la Nations League, en directo | Alemania - España

La selección española femenina disputa en Kaiserslautern, contra Alemania, el duelo de ida de la Final de la Liga de Naciones, torneo que en su división más alta alberga a la flor y nata del fútbol europeo y del que es la única campeona hasta la fecha tras ganar en 2024 la primera edición.

El conjunto español, que al mismo tiempo es vigente campeón del mundo y subcampeón continental además de liderar el ránking FIFA, intentará de esta manera cimentar su posición hegemónica en mitad de un proceso de adaptación a la seleccionadora Sonia Bermúdez, que llegó al cargo como relevo de Montse Tomé en septiembre pasado.

Claudia Pina es la máxima goleadora de esta edición de la Nations League con seis tantos y dos asistencias. Alexia Putellas y Schuller la siguen de cerca con cinco.

Hace bastante frío en Kaiserlautern y hay posibilidades de lluvia durante el encuentro.

Los caminos a la final Las locales se clasificaron a la final tras ganar 1-0 a Francia en casa y sacar un empate en la vuelta. Por su parte España pasó por encima de Suecia en las semis.

Y también tenemos el 11 de sacará Christian Wück para las locales: Berger; Gwinn, Minge, Knaak, Kett; Senß, Nüsken; Cerci, Brand, Bühl; Anyomi

El último enfrentamiento entre ambas selecciones guarda un gran recuerdo para España ya que se clasificaron a la final de la pasada Eurocopa tras superar por 0-1 a las alemanas. El gol lo marcó Aitana Bonmatí en la prórroga... ¿Tendrá que sufrir tanto esta vez España para ganar a las teutonas?

¡11 de España! Tenemos el 11 oficial de Sonia Bermúdez para este primer asalto: Cata Coll; Ona Batlle, Mapi León, Paredes, Olga; Aleixandri, Aitana, Alexia; Pina, Mariona, Esther.

El escenario de la ida de la final de la Nations League ya está preparada. Así luce el Fritz Walter Stadion. Hay que recordar que la vuelta será el 2 de diciembre en el Metropolitano.