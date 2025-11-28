Un doblete de Gabri Veiga despeja el camino del Oporto

Al ritmo del gran partido que firmó Gabri Veiga, el Oporto consiguió una victoria clara frente al Niza (3-0) con un doblete del jugador porriñés en una jornada de la Liga Europa en la que no fallaron buena parte de los grandes favoritos: Aston Villa, Roma, Lille, Bolonia, Stuttgart, Lyon, Forest, ganadores de sus partidos ante Young Boys (2-1), Midtjylland (2-1), Dinamo Zagreb (4-0), Salzsburgo (4-1), Go Ahead Eagles (0-4), Maccabi (0-6) y Malmoe (3-0).

El otro equipo español en la competición, el Betis, se llevó un ajustado triunfo (2-1) ante el Utrecht en Sevilla en un desgraciado partido en el que un choque fortuito entre Isco y Amrabat acabó con los dos jugadores fuera del terreno de juego pendientes ahora de evolución para estar en el derbi del domingo.

El partido tuvo también como protagonista al redondelano Miguel Rodríguez que marcó un gol impresionante desde casi cincuenta metros para los holandeses aunque insuficiente para comprometer al conjunto de Pellegrini.

Al ritmo de Gabri Veiga, el Oporto tomó impulso con su tercera victoria en la fase liga. Después de perder contra el Nottingham (2-0) y de empatar en su visita al Utrecht, el conjunto portugués se recuperó para meterse entre los ocho mejores. No tardó ni un suspiro en marcar con una llegada desde atrás con la que batió al guardameta Yehvann Diouf con un certero disparo desde dentro del área. Y a la media hora, encarriló el choque con otra llegada que no pudo salvar Diouf.