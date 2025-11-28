Chus Mateo se estrena con una victoria en el camino hacia el Mundial

La selección española masculina de baloncesto venció (64-74) a la de Dinamarca en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial 2027 y el primer partido de Chus Mateo como técnico, dominadora de principio a fin lejos de casa.

España, con solo Santi Yusta repitiendo tras el flojo Eurobasket del pasado verano, cumplió con buena defensa, ritmo y un triunfo que ayuda a crecer. Con una actuación coral, destacaron Jaime Fernández, Oriol Paulí, Alberto Díaz, Dani Díez o Great Osobor. Dentro del Grupo A, la doble campeona del mundo se medirá el domingo contra Georgia en La Laguna (Tenerife) en la segunda jornada.

La rotación española dio velocidad al juego y el marcador sonrió a los de Mateo (12-21) hasta cierto atasco camino al segundo cuarto. Dinamarca devolvió la agresividad en defensa y los visitantes tuvieron que remar en un partido con poco acierto exterior. España encontró el juego interior con el debutante Osobor y una buena irrupción de un Dani Díez que, en su regreso a la selección dos años después, quedó fuera pronto por un problema físico.

Dinamarca volvió a apretar el marcador pero Jaime Fernández acaparó el triple de los suyos para sacar la renta al descanso (33-45), sostenida también con las oportunidades extra de un contundente dominio en el rebote (13-25). La rotación de Mateo siguió cosechando mucho más que una Dinamarca colgada por momentos de Bakary Dibba y Dane Erikstrup.

Ambos equipos hicieron su guerra en defensa, tratando los locales de proteger mejor su pintura, pero España encontró más armas para mantener la renta de cara al último cuarto (47-60). Los de Mateo, con las fuerzas ya más justas y algo menos de ritmo, escaparon con los triples de Francis Alonso y Alberto Díaz para tratar de allanar el desenlace (52-69) a cinco minutos del final que dejó el duelo resuelto.